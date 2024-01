Sima magyar győzelem a grúzok ellen

2024. január 6. 18:26

Kovács Péter (e) és a georgiai Arciom Dzihciarenka (h) a férfi vízilabda Európa-bajnokság B csoportjában a második fordulóban játszott Magyarország-Georgia mérkőzésen a zágrábi Mladost uszodában 2024. január 6-án. MTI/Derencsényi István

A magyar férfi vízilabda-válogatott 15-11-re legyőzte szombaton a georgiai csapatot a horvátországi Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában.

A világbajnok és így olimpiai kvótás magyar együttes annak ellenére diadalmaskodott magabiztosan, hogy ezúttal javarészt fiatal tehetségekkel szerepel a kontinensviadalon. A vb-ezüstérmes görögöktől elszenvedett nyitófordulós vereséget követően a zágrábi sikerrel Varga Zsolt szövetségi kapitány tanítványai életben tartották a reményt, hogy egyből a negyeddöntőbe jussanak.



Az Eb-ezüstérmes magyar válogatott hétfőn Olaszországgal találkozik a csoportkörben, melyből az első kettő a negyeddöntőbe jut, a harmadik és negyedik helyezettnek pedig játszania kell a nyolc közé kerülésért az alsóbb divízióból érkező csoportgyőztessel vagy második helyezettel.

Férfi vízilabda Eb, B csoport, 1. forduló:

Magyarország-Georgia 15-11 (5-2, 4-3, 4-6, 2-0)

magyar gólszerzők: Nagy Á. 4, Vigvári Vi., Tátrai 3-3, Burián 2, Vismeg, Varga V., Fekete 1-1

Varga Zsolt szövetségi kapitány a négyes leggyengébb tagja elleni mérkőzésen a rutinos Hárai Balázst és ebben a fiatal keretben meghatározó szerepet betöltő Vigvári Vendelt hagyta ki a 15 fős keretből, így a nyitányon pihenő Szeghalmi Zsombor és Varga Vince is bemutatkozott az Eb-n.



A meccs nem a mieink szája íze szerint kezdődött, mivel a georgiai kapus nagyot védett az első támadásnál, majd a rivális büntetőből vezetést szerzett, de Tátrai egy pattintott lövésből - a bal kapufa segítségével - azonnal egyenlített. Ezt követően Vigvári Vince percei következtek, előbb emberhátrányban blokkolt egy lövést, majd előnyben lőtt gólt. Ami a vb-ezüstérmes görögök ellen nem működött, az Georgia ellen igen, azaz a fórokat jó százalékkal használta ki a magyar csapat, s így három góllal elhúzott az első negyedben. Az ellenfél ezzel szemben nemcsak a magyarok felállt védekezésével nem tudott mit kezdeni, hanem emberelőnyben sem talált rést rajta.



A második negyed ismét georgiai góllal indult, azonban a válaszra ezúttal sem kellett sokat várni, mert egy remek bejátszás után Nagy immár a harmadik gólját húzta a kapuba. A magyar védekezés hatékonyságáról sokat elmond, hogy az ellenfél a második kettős fórját sem tudta kihasználni, ráadásul abból sikerült megúszni és Vismeg révén négygólosra növelni az előnyt. A nagyszünetig még két-két gól született, azaz a különbség nem változott, pedig akár nagyobb is lehetett volna tekintve, hogy Vigvári Vince ötöst rontott.



A térfélcserét követően Burián is megkezdte a gólgyártást, de mindkét találatára érkezett válasz, majd a magyar keret legfiatalabb tagja, Varga Vince is betalált. A ferencvárosi tehetség aztán emberelőnyben fölé durrantott, később Tátrai és a csapatkapitány Pohl is a keresztlécet találta el, miközben a magyar védekezés fellazult, így hosszú idő után először két gólra felzárkózott az ellenfél. Erre Varga Zsolt azonnal időkéréssel reagált, ez támadásban egyből gólt eredményezett, de védekezésben nem javult a helyzet.



Az utolsó nyolc perc elején sikerült elkerülni, hogy még szorosabbá váljon a küzdelem, mivel Tátrai "kipókhálózta" a jobb felső sarkot, majd Fekete pattintott a georgiai kapuba, így ismét magabiztossá vált az előny. Az ismét feljavuló magyar védekezésnek köszönhetően tulajdonképpen három perccel a vége előtt eldőlt a meccs, amikor emberhátrányban Gyapjas védett remekül. A hátralévő időben több gól nem született, így 15-11-es magyar sikerrel zárult az összecsapás.



MTI; Gondola