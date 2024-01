Áterőltették a migrációs paktumot

Rétvári Bence kijelentette, a "brüsszeli bürokraták" attól tartanak, hogy az európai parlamenti választásokon előretörnek a migrációt ellenző erők, ezért "a kapuzárási pánikban" újra elővették a korábbi migrációpárti javaslatokat, "felpörgették a döntéshozatalt" és - az eljárási szabályokat áthágva - elfogadtatták azokat.

2024. január 10. 22:02

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. január 10-én. MTI/Máthé Zoltán

Miközben egyes európai országokban szilveszterkor "erőszak tombolt" az utcákon az illegális migráció negatív hatásaként, Brüsszelben az év utolsó napjaiban áterőltették a migrációs paktumot, ami automatizmussá tenné a kvóta alkalmazását - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az illegális migránsok kvóta szerinti automatikus szétosztása "migránsmágnes" - hangoztatta az államtitkár. Jelezte, személyenként migránsonként nyolcmillió forintot kellene fizetni annak az országnak, amely nem akarja befogadni őket. "Krízishelyzetben" pedig, ami egy homályos fogalom - folytatta - egy "második kvóta" lépne érvénybe, ami alól pénzbüntetéssel sem lehetne kibújni, kötelező lenne átvenni a migránsokat - tette hozzá.



"Migránsgettókat", "Lampedusákat" akarnak létrehozni Magyarországon is, tízezerszámra kellene beengednünk az illegális migránsokat - fogalmazott Rétvári Bence. Leszögezte: Magyarország a migrációs paktumot és annak minden elemét külön-külön is elutasítja.



Az államtitkár közölte: szilveszterkor Svédországban, Hollandiában, Németországban, Belgiumban utcai zavargások voltak, autókat gyújtottak fel és rendőrökre támadtak a migránsok. Magyarországon azonban béke és biztonság van, ilyen eseményekre nem kerül sor - hangsúlyozta.



Rétvári Bence rámutatott ugyanakkor, hogy az illegális migránsok Magyarország határainál is sokszor agresszíven lépnek fel, 18 esetben támadtak rá határt védő személyekre tavaly, 125 esetben a járműveikre, és 44 esetben rongálták meg a határzárat.



Az államtitkár kitért arra, hogy az Országgyűlés az év végén elfogadta a rendőrségi törvény módosítását és bevezette a "riasztólövés" intézményét. Így, ha más kényszerítő eszköz alkalmazása nem vezet eredményre, a fokozatosság elvének betartása mellett van egy új kényszerintézkedési lehetőség, annak érdekében, hogy a rendőrök meg tudják védeni magukat és az ország törvényes rendjét - fejtette ki Rétvári Bence.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója közölte, hogy a Frontex összesített adatai alapján tavaly 355 300-an jutottak be illegálisan Európába, ez 2016 óta a legmagasabb érték, és 17 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest.



Eközben a kiutasítások nyolcvan százaléka eredménytelen volt, több súlyos terrortámadás történt Nyugat-Európában, romlik a közbiztonság és fokozódik az antiszemitizmus - részletezte.



Kijelentette, hogy a migrációs paktum a magyar kormány számára elfogadhatatlan; a magyar álláspont továbbra is az, hogy a menekültkérelmet az unió határain kell benyújtani, és annak elbírálását ott kell megvárni.



Bakondi György elmondta, hogy az Európába vezető három fő migrációs útvonal - a spanyol, az olasz és a balkáni is - jelentős aktivitást mutat és növekvő a trend. Nem sikerült megállítani a tömeges bevándorlást, Olaszország partjainál továbbra is aktívak azok a civil szervezetek, amelyek a tengeren át szállítják a bevándorlókat - fűzte hozzá a főtanácsadó.



Kiemelte, hogy tavaly a schengeni belső határokkal rendelkező országok sorra állították vissza a határellenőrzést, ami gazdasági károkat okoz Európában.



Az Európába tömegesen bejutott "illegális migrációs hátterű lakosság" markáns negatív vonásai egyre számottevőbbek, több súlyos terrortámadás történt, romlik a közbiztonság, a gázai helyzet kapcsán pedig az unió számos tagállamában utcai megmozdulások és "súlyos antiszemita kilengések" is bekövetkeztek - fogalmazott Bakondi György.



Szerinte ezek az események folytatódni fognak, és a háború következményeként a balkáni útvonalon megjelenhetnek palesztin csoportok. Annak is tanúi lehetünk, hogy "orosz irányba nyomják" a migránsokat - jegyezte meg. Figyelmeztetett arra, hogy a Száhel-övezetben történt változások, a katonai puccsokat követő jogszabályváltozások is negatív hatással lehetnek az illegális migrációra.



A főtanácsadó beszélt arról is, hogy Szerbia tavaly ősszel "határozott nemzetbiztonsági intézkedéseket tett" a területén található felfegyverkezett csoportok ellen, ennek következtében átmenetileg csökkent a magyar határ terheltsége, és a migránsok kerülő útiránnyal, Horvátország illetve Románia felé próbálkoznak. Ez a "terelő hatás" érzékelhető a magyar-román határnál, ahol csaknem duplájára nőtt az elfogottak száma a zöldhatáron, valamint a járművekben elfogottak száma is - tudatta Bakondi György.



A balkáni útvonallal kapcsolatban közölte, hogy Törökországban 3 millió 255 ezer regisztrált menekült tartózkodik, a török-iráni határon elkészült a kerítés, a török-szír határon 900 kilométeren van kerítés, és a török fegyveres erők hatezer embercsempészt fogtak el. Görögországba tavaly csaknem ötvenezer migráns érkezett, nagy, csoportos átlépési kísérletek voltak, a befogadó állomások túlzsúfoltak.



Magyarországon 173 298 volt tavaly az elfogott határsértők száma, és több mint ezer embercsempészt is elfogtak. A migránsok többségükben szírek, afgánok, törökök, indiaiak, pakisztániak, az embercsempészek pedig románok, ukránok, szerbek, moldávok - fejtette ki a főtanácsadó.



A magyar rendőrség mindent el fog követni, hogy az ország belső biztonságát megőrizzék - hangsúlyozta Bakondi György.

