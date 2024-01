Győztünk!

A világbajnok, ezzel olimpiai kvótás magyar együttes javarészt fiatal tehetségekkel szerepel a kontinensviadalon, így már az kisebb meglepetés volt, hogy csoportelsőként rögtön a nyolc közé jutott. Ott aztán a hat olimpiai bajnokkal felálló szerbeket is felülmúlta az idegek csatájában.

Utoljára frissítve: 2024. január 12. 17:49

2024. január 12. 17:08

Varga Vince, Vigvári Vendel, Kovács Péter, Burián Gergely és Molnár Erik (b-j) a férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Magyarország - Szerbia mérkőzés után a zágrábi Mladost uszodában 2024. január 12-én. A magyar válogatott 10-10-es döntetlen után ötméteresekkel 15-14-re győzött. MTI/Illyés Tibor

A magyar férfi vízilabda-válogatott 10-10-es döntetlen után ötméteresekkel 15-14-re legyőzte pénteken az olimpiai címvédő szerb csapatot a horvátországi Európa-bajnokság zágrábi negyeddöntőjében, így a legjobb négy közé jutott.

A világbajnok, ezzel olimpiai kvótás magyar együttes javarészt fiatal tehetségekkel szerepel a kontinensviadalon, így már az kisebb meglepetés volt, hogy csoportelsőként rögtön a nyolc közé jutott. Ott aztán a hat olimpiai bajnokkal felálló szerbeket is felülmúlta az idegek csatájában.



A legutóbbi Eb-n második magyarok a folytatásban a címvédő horvát és a világbajnoki ezüstérmes görög csapat negyeddöntős párharcának győztesével találkoznak vasárnap 16.30-tól.

Férfi vízilabda Eb, negyeddöntő:

Magyarország-Szerbia 15-14 (3-3, 2-2, 4-3, 1-2, 5-4) - ötméteresekkel

------------------------------------------------------

magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 5, Tátrai 4, Fekete 3, Vigvári Ve., Nagy Á., Pohl 1-1

Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal Szeghalmi Zsombort és Molnár Eriket hagyta volna ki a 15 fős keretből, azonban utóbbi az utolsó pillanatban - az európai szövetség engedélyével - mégis lehetőséget kapott Hárai Balázs betegsége miatt.



A magyar csapat a ráúszásnál elhozta a labdát, majd egy bejátszást követően emberelőnyt kapott, azt pedig Tátrai lövésével kihasználta. A válasz azonnal érkezett a riválistól, amely egy perccel később szintén gólra váltotta első fórját, így hamar fordított. Noha mindkét szakvezető a védekezés fontosságát hangsúlyozta a rangadó előtt, ehhez képest mindkét csapat betalált a második emberelőnyéből is. Ezt követően viszont elrontott lövések következtek, a kapusok között pedig Bányainak volt először védése, sőt, később kettős emberhátrányban is hárított. Végül Fekete bombagóljával egyenlő volt az állás az első nyolc perc után.



A folytatásban az előző két olimpián győztes szerb csapat ötméteresből ismét vezetést szerzett, a magyarok viszont szimpla és kettős emberelőnyben sem tudtak egyenlíteni, mert Vigvári Vince a blokkba, míg Tátrai kapu mellé lőtt. Bányai védéseinek köszönhetően nem tudott ellépni az ellenfél, az újabb fórnál pedig Fekete már nem hibázott, majd az FTC pólósa emberhátrányban labdát is szerzett. A játékrész utolsó perceiben mindkét fél - a magyarok részéről Vigvári Vendel - megúszásból volt eredményes, így a csapatok döntetlennel vonultak a nagy szünetre.



Térfélcserét követően is remekelt a Szolnok magyar kapusa, elöl pedig Vigvári Vince a testvéréhez hasonlóan megúszásból iratkozott fel a góllövők közé, a szerbek viszont pazar bejátszásból egyenlítettek. A válogatottak végig fej fej mellett haladtak, de ebben a periódusban eleinte a magyaroké volt az előny - Vigvári Vince értékesítette a büntetőjét -, majd a szerbek egyenlítettek fórból. Aztán fordult a kocka, Szerbia vezetett, ekkor a magyarok egyenlítettek, méghozzá Tátrai harmadik találatával, melyet kettős előnyben lőtt a jobb sarokba. A slusszpoént Vigvári Vince keresztlécről bevágódó lövése jelentette az utolsó pihenő előtt.



Az utolsó nyolc percre a szerbek kapust cseréltek, a beálló Filipovic azonnal védéssel mutatkozott be, majd megúszásból azonnal ismét egyenlő lett az állás. Ezt követően mindkét oldalon pontatlan lövések következtek, a kapusokat rendre kisegítette a kapufa. Kevesebb mint két perccel a vége előtt a szerbek tudtak elmozdulni a kilenc gólról, amikor sikerült kihasználniuk egy emberelőnyt, de Vigvári Vince azonnal egyenlített a támadó idő lejártakor eleresztett lövéssel. Az újabb szerb fórnál Fekete blokkolta a rivális egyik legnagyobb klasszisa, Mandic lövését, így a magyarok a győzelemért támadhattak, ezért Varga Zsolt szövetségi kapitány időt is kért. Az akcióból Nagy Ádám lövését kivédte Filipovic, de a magyar csapatnál maradt a labda, azonban gól már nem született, ezért az idegek csatája következett.



Az ötméteresekre Gyapjas állt a kapuba, elsőre azonban nem tudott hárítani, a szerbeknél pedig visszakerült Mitrovic, de ő sem védett. Az egész meccsen minden lövését elrontó Radulovic kiejtette a labdát a kezéből, a csapatkapitány Pohl viszont nem hibázott. A harmadik és negyedik szerb ötös már bement, ahogy Tátrai és Vigvári Vince is magabiztosan bombázott a kapuba. Mandic már úgy lőtt, ha hibázik, kiesik a szerb csapat, de ezt még "túlélte" a rivális, azonban Fekete, aki tavaly az ötösökkel megnyert vb-döntőben kihagyta a maga lövését, ezúttal eldöntötte a párharcot. Így a magyarok örülhettek a végig izgalmas meccs végén, melyen egyik gárda sem tudott két góllal vezetni.



"Hihetetlenül büszke vagyok a játékosaimra, mert elképesztő munkát és koncentrációt tettek bele ebbe a meccsbe" - nyilatkozott az M4 Sportnak a lefújás után Varga Zsolt. A kapitány hozzátette, "rendkívül sok jó blokkot" látott tanítványaitól és a védekezés is végig rendben volt.



"Kellett a szív és a csapatmunka, ez ma megvolt, a játékunkat hatalmas taktikai fegyelem jellemezte, illetve végig tudtuk csinálni azokat a taktikai elemeket, amiket szerettünk volna" - fogalmazott Varga Zsolt.



A mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa, Vigvári Vince kiemelte, nagy siker, hogy a legjobb négy közé jutottak.



"Sokunknak ez az első Eb-je, így már önmagában az életre szóló élmény, hogy az elődöntőben vagyunk. Nagyon remélem, és úgy is érzem, hogy folytatódni fog a sikerszéria, a szurkolók és a tévénézők bízhatnak bennünk, mert mindent meg fogunk tenni minden találkozón az utolsó pillanatig" - mondta, majd hozzátette, most igyekeznek kipihenni magukat, de aztán az elődöntőben - ahogy fogalmazott - "háborút rendezünk, és aztán majd az utolsó meccsen is".

MTI