Leleplezték magukat a hisztériakeltők

A magyar politika történetében is ritka, hogy a tanárok és óvónők béremelésének pontos részleteinek bejelentése és az erről szóló jogszabályok megjelenése után is folytatják a béremelésért indított tüntetés sorozatot. Nekik nem a tanárok és óvónők fontosak, hanem a kormány elleni tiltakozás - közölte Rétvári Bence.

2024. január 13. 18:55

Színdarab január 13-án – MTI/Koszticsák Szilárd

Ma végképp leleplezték magukat a pedagógustüntetések szervezői, hogy valójában nem a béremelésért, hanem politikai okokból szerveznek demonstrációkat és sztrájkokat - közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel szombaton.

Hozzátette: különösen ízléstelen, és az iskolákban tanítókat és tanulókat sértő, hogy pont egy oktatásról szóló akcióra hívják trágár - és nem mellesleg hazug - szavakkal a tüntetőket. A hiányzó tartalmat hangerővel próbálják pótolni.



Az egyre fogyatkozó létszámú akciók szervezői és támogatói között találjuk a világ legbőkezűbb baloldali mikroadományozója, Soros György által támogatott NGO-kat, a szakszervezetek részéről pedig volt szocialista helyi pártelnököt és képviselőt, valamit Migration Aid aktivistát is. Sajnos a szakszervezetek nemcsak a tagságuk többségét veszítették el, de annyira betagozódtak a baloldali pártpolitikába, hogy már fontosabb nekik a politika, mint az érdekképviselet. Így sajnos mára érdekképviseleti szerv helyett inkább csak a dollárbaloldal pedagógus tagozatává váltak - fogalmazott a közleményben Rétvári Bence.



Fontos elmondani, hogy a pedagógusok több mint 90 százaléka egyetlen sztrájkhoz vagy akcióhoz sem csatlakozott. A sztrájkokban általában a pedagógusok legfeljebb 5-7 százaléka vett részt. Fontos elmondani, hogy a pedagógusok több mint 99 százaléka az új pedagógus jogállást választotta, és csak kevesebb mint 1 százalékuk utasította azt el. Fontos elmondani, hogy a kormány már a tiltakozó akciók előtt, 2022 nyarán döntött arról, hogy a pedagógus átlagbér 2025-re fokozatosan el kell hogy érje a közel 800 ezer forintos összeget, és a pontos menetrendet nyilvánosságra is hozta - közölte.



A baloldal nem segítette, hanem akadályozta a béremelést: Brüsszelben valótlanságokat terjesztettek Magyarországról, hogy ezzel késleltessék az EU-s források kifizetését, a tanárok és óvónők béremelését. A tanárok azt sem felejtik el a baloldalnak, hogy ők voltak az egyetlenek, akik csökkentették a pedagógusok bérét, és közben 15 ezer tanárt is az utcára tettek 2008/2009-ben - emlékeztetett az államtitkár.



A kormány betartotta a tanároknak és óvónőknek tett vállalását. Az EU-s források megérkezése után azonnal döntött a béremelésről, így idén januártól 32,2 százalékkal, jövőre pedig 21 százalékkal nő a tanárok és óvónők bére. Az idei emeléssel a bérek érezhetően az átlagbér fölé emelkedtek. 2030-ig pedig minden évben olyan mértékben fogjuk emelni a tanárok és óvónők bérét, amilyen mértékben a diplomások bére emelkedik - közölte.



A tanárok és óvónők anyagi és társadalmi megbecsültsége a kormány számára kiemelten fontos. Ezért növeljük nagyobb mértékben a bérüket, mint eddig bármikor Magyarországon. Köszönjük a tanárok és óvónők munkáját. Amíg ez a kormány van, addig tiszteletre és megbecsülésre számíthatnak - fogalmazott Rétvári Bence.



MTI