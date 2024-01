Orbán Viktor fogadta Robert Ficót

A normalitás zászlajával felvértezve nemcsak magyarságunkat védjük, hanem tágabb közösségünket, Európát is. Büszke, erős polgárai vagyunk Európának, akik kiállunk mindannyiunk érdekéért – még akkor is, ha mindez nem simul be a mainstreambe. Változásra van szükség Európában, s mi magyarok ennek a hírnökei, úttörői vagyunk – rögzíti Simicskó István.