Óriási lehetőség az új világgazdasági rendszerben

2024. január 18. 21:43

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Pham Minh Chinh vietnami miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz tárgyalásuk után a Karmelita kolostorban 2024. január 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ázsia megállíthatatlanul emelkedik, és ebben az új világgazdasági rendszerben óriási lehetőséget látunk Magyarország számára - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Pham Minh Chinh vietnami kormányfővel tartott találkozón a két ország képviselői több megállapodást is aláírtak csütörtökön a Karmelita kolostorban.

A magyar miniszterelnök felidézte: "a keleti nyitás politikája abból a gondolatból származott, hogy úgy éreztük, a világ gyorsan át fog alakulni, az erőviszonyok meg fognak változni, és Ázsia felemelkedésére valamilyen választ kell adnia Magyarországnak". Ebből a szempontból rendkívül fontos Magyarországnak a vietnami miniszterelnök látogatása; olyan kontinensről érkezett, amely megállíthatatlanul emelkedik, és benne Vietnam is példátlan módon fejlődik, könnyű megjósolni, hogy az előttünk lévő korszak nyertesei közé tartozik majd - fűzte hozzá Orbán Viktor.



Kijelentette: minden ilyen átalakulás egyszerre lehetőség és kockázat. "Mi ebben az új világgazdasági rendszerben óriási lehetőséget látunk Magyarország számára, hiszen származását tekintve a magyar egy keleti nép. A Nyugathoz tartozunk, de Keletről jöttünk, értjük azt a világot, és azok az értékek, amelyek ott fontosak, azok a magyaroknak is fontosak: a tisztelet, az egyenrangúság, a család és saját nemzetünk szolgálata" - hangoztatta a magyar kormányfő. Hozzátette, minden kulturális alapja megvan tehát annak, hogy a világ fölemelkedő országaival Magyarország jó kapcsolatokat alakítson ki.



A magyar gazdasági adatok szerint az elmúlt tízegynéhány évben a hagyományosan Magyarországon aktív nyugati országok mellé, aztán pedig elé léptek ázsiai országok - folytatta Orbán Viktor, leszögezve, ez a tendencia folytatódni fog. Reményét fejezte ki, hogy Vietnam is csatlakozik a Magyarországon sikeres ázsiai országok köréhez, a kereskedelem volumene jelentősen növekedni fog, és a kereskedelem mellett "be is fogunk fektetni egymás országaiba".



Jó esély van rá, hogy ez sikerüljön, mert a két nemzetnek nagyon hasonló a politikai elhelyezkedése a világtérképen - mondta a miniszterelnök. Meglátása szerint "hasonlóan bonyolult helyzetben" kell megtalálnia helyét a két országnak, a nemzeti érdekeiknek megfelelően, és ebben is sokat segíthetnek az eszmecserék.



"A helyzetünk hasonlóságából fakad, hogy a békéről is hasonló módon gondolkodunk, és a háborúról is. Vietnam abból él, hogy a háborúit megnyerte, ami tiszteletet ébreszt bennünk, a magyarok meg abból élnek, hogy túlélték a vereségeiket, és ez is egy erény" - fogalmazott Orbán Viktor.



Gratulált a vietnami kormány teljesítményéhez, felidézve, hogy öt esztendő leforgása alatt Vietnamban 28 millió új munkahelyet hoztak létre, és sikerrel kötöttek "egy fantasztikus megállapodást" az Európai Unióval a szabadkereskedelemről. "Miután Magyarország rendkívül nyitott és exportorientált ország, ez nekünk nagyon fontos" - jegyezte meg. Közölte: 2030-ra a kétoldalú kereskedelem 99 százaléka vámmentessé válik majd.



Az unió és Vietnam közötti beruházásvédelmi megállapodásról azt mondta, miután az év második felében Magyarország adja az Európai Unió Tanácsának elnökségét, szeretnék rávenni a megállapodást még nem ratifikáló országokat arra, hogy ratifikálják azt.



"Arra bátorítottam a miniszterelnök urat, hogy támogassa minél nagyobb volumenű és szélesebb palettájú vietnami befektetések megjelenését Magyarországon" - tudatta Orbán Viktor. Megjegyezte, a két ország kereskedelmi forgalma nő, de szeretnék, ha ezt a kölcsönös beruházások kiegészítenék, "hogy termeljünk is egymás országaiban és vegyünk részt egymás tudományos, kutatási munkájában is". Jelenleg több mint kilencszáz vietnami diák tanul magyar állami ösztöndíjjal Magyarországon - jelezte a magyar kormányfő.



Kijelentette, a tradicionális agrár- és egészségügyi exporthoz hozzátéve a két ország közötti kulturális, egyetemi együttműködést és a beruházásösztönzési lehetőségeket, "nagy csomagot kapunk", a volumene, a mélysége és az értéke az együttműködésnek rendkívül jelentős.



Végül Orbán Viktor kitért arra, hogy mindkét ország "háborúviselt", ezért egyezik a két ország álláspontja a béke kérdésében is. Vietnam - Magyarországhoz hasonlóan - a legfontosabb külpolitikai értéknek a békét tartja - hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, ezért tud könnyen egyetérteni a két ország a világban jelentkező konfliktusok esetében, és ezért hoznak létre könnyen együttműködést a nemzetközi fórumokon.



"Ki fogunk állni a béke mellett külön-külön, de ha kell, akkor közösen is" - szögezte le Orbán Viktor. Reményét fejezte ki, hogy a Magyarország szomszédságában zajló háborút minél hamarabb felfüggesztik egy tűzszünettel és minél hamarabb lezárják egy békemegállapodással.



Köszönetet mondott a vietnami miniszterelnök látogatásért, és jelezte, hogy pénteken közös üzleti-gazdasági fórumot tartanak.

