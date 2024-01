Felzaklató kérdések

Madách művének felzaklató kérdései azóta is életben tartják a drámát. A mai napig rendszeresen játsszák a színházak. Az ember tragédiája örökérvényű gondolatokat közöl: az emberi életért zajló szakadatlan küzdelemről, a jó és a rossz, fény és a sötétség, a hit és a tagadás örök harcáról - mondta Fülöp Attila.

2024. január 19. 20:46

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke (b) átveszi a Nógrád vármegye díszpolgára címet Fülöp Attilától, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárától a Madách Imre születésének 201. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban 2024. január 19-én. Jobbról Barna János (Fidesz-KDNP), a Nógrád Vármegyei Közgyűlés alelnöke. MTI/Komka Péter

Magyarországon merünk és tudunk emlékezni nagyjainkra, az a társadalom, amely nem vigyáz értékeire, pusztulásra van ítélve - hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken Balassagyarmaton, Madách Imre születésének 201. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, ahol átadták az idei Madách-díjakat is.

Madách Imre írói munkássága évszázadokkal később is markáns hatást vált ki, Az ember tragédiája a legfontosabb kérdéseket feszegeti: az eszmék keletkezésének, elavulásának körforgását, az emberiség nagy történelmi körképét, a létezés értelmét - mondta Fülöp Attila.



Az államtitkár Az ember tragédiáját - Katona József Bánk bánja mellett - a magyar irodalom legnagyobb drámai alkotásának nevezte, amely több mint 160 éve, két évvel Madách halála előtt, 1862-ben született.

Mint mondta, Madách művének felzaklató kérdései azóta is életben tartják a drámát.

A mai napig rendszeresen játsszák a színházak. Az ember tragédiája örökérvényű gondolatokat közöl: az emberi életért zajló szakadatlan küzdelemről, a jó és a rossz, fény és a sötétség, a hit és a tagadás örök harcáról - tette hozzá.



Fülöp Attila szerint a közösségi gondolkodás, közösségi gondoskodás ott kezdődik, ahol az ember ráébred, hogy a közösség, amelyben él, nem létezhet tőle függetlenül - hangoztatta a Belügyminisztérium államtitkára, aki szerint a közösség jogokat ad, ugyanakkor elvár kötelességeket is: ez teremti meg a saját létünk biztonságát.



Fülöp Attila szerint a világban tapasztalható lelki, szellemi, gazdasági és politikai válságok egyre mélyülnek, és az a társadalom, amely nem tiszteli a közösséget, nem őrzi a hagyományait, értékeit, pusztulásra van ítélve.



Elmondta: Madách Imre 160 év távlatából azt üzeni, hogy a család fontosabb szerepet tölt be, mint valaha. "Minden gyermek, amelyik megszületik, reményt ad a fennmaradásra, arra, hogy száz év múlva is lesz, aki itt áll és emlékezik" - hangoztatta az államtitkár.



Az államtitkár felidézte, hogy Madách Imre születésének tavaly ünnepelték a 200. évfordulóját, idén pedig 60. évfordulóját a Nógrád Vármegyei Madách Imre-díjnak. A díjban eddig részesültek költők, akadémikusok, festőművészek, muzeológusok vagy könyvtárasok. Az idei díjat Nógrádi Gergely operaénekes, kántor, író, újságíró, valamint a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár kapta.



Az ünnepségen bemutatták az Egy nógrádi próféta - Madách Imre és Az ember tragédiája című filmet, amit a vármegyei önkormányzat megbízásából készített a Cameofilm Studio Kft. A 30 perces film célja az ismeretterjesztés, azon belül kiemelt szándék volt, hogy digitális iskolai tananyagként szolgálja a köznevelést. A film rendezői Barlay Tamás és Kis-Tóth Zalán.



Madách Imre, Az ember tragédiája szerzője 1823. január 20-án született a nógrádi, ma Szlovákiához tartozó Alsósztregován. A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja mindössze 41 évet élt. A Madách Imre-díjat 1964-ben, halálának 100. évfordulóján alapították.

MTI