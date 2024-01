A betegeknek kevesebbet kelljen várni az orvosnál

Rétvári Bence a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban elmondta: a novembertől már országszerte kilencven járóbeteg-szakrendelésen elindult rendszer feladata, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) keretein belül működő Egészségablak új funkciójaként segítse a betegek mielőbbi ellátását.

2024. január 19. 20:57

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart az országos Járóbeteg Irányítási Rendszerről és időpontfoglalásról a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban 2024. január 19-én. MTI/Mónus Márton

Az országos Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) feladata, hogy a várakozási idő a betegek számára minél jobban csökkenjen, és minél hamarabb orvosi ellátáshoz jussanak - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára pénteken Kistarcsán.

Rétvári Bence a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban elmondta: a novembertől már országszerte kilencven járóbeteg-szakrendelésen elindult rendszer feladata, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) keretein belül működő Egészségablak új funkciójaként segítse a betegek mielőbbi ellátását.



Hozzátette, hogy a JIR segítségével kapnak a betegek a szakrendelésekre időpontot, ami megjelenik az egészségablak mobilalkalmazásban is. Jobban szervezhető a betegek eljutása így az orvoshoz, mert a rendszer azt szeretné elérni, hogy "amikor bent van az orvos a rendelőben, akkor legyen mindig beteg is" - fűzte hozzá az államtitkár.



A rendszert folyamatosan bővítik a jövőben, így várhatóan már az idén lehetővé válik az időpontfoglalás az Egészségablak mobilalkalmazáson keresztül - mondta Rétvári Bence.



Hozzátette, a betegek továbbra is tudnak majd időpontot foglalni telefonhívással. A foglalások azonban a jövőben megjelennek egy országos rendszerben, így remélhetőleg kiegyenítődik a rendelők kihasználtsága - fűzte hozzá a BM államtitkára.

Gyurcsányék zártak be iskolákat

Álhír, hogy iskolabezárásokat tervez a kormány, iskolákat Gyurcsányék zártak be - közölte Rétvári Bence az MTI-vel pénteken azt követően, hogy a DK sajtótájékoztatót tartott a témában.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt írta, közeleg a választási kampány, "Gyurcsányék és a dollármédia megállás nélkül hazudnak".



"Totális hazug álhír, hogy iskolabezárásokat tervezne a kormány" - hangsúlyozta Rétvári Bence.



Hozzáfűzte, "iskolákat Gyurcsányék zártak be, tanárokat Gyurcsányék tettek utcára; a dollárbaloldal ha tehetné, akkor most már az LMBTQ-propagandát is rászabadítaná az iskolákra és az óvodákra".

