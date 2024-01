Cserkészotthon Dunaszigeten

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy amikor a kormánnyal és a Győri Egyházmegyével döntöttek a templom és a plébánia felújításának, valamint a cserkészház kialakításának támogatásáról, azt a szolgálatot vették figyelembe, amely által a település lelki élete folyamatosan fejlődik.

2024. január 20. 16:58

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a felújított plébánia épület és az Árpád-házi Szent Margit Cserkészotthon átadásán Dunaszigeten, a Jézus Szíve templomban tartott szentmise után 2024. január 20-án. A fejlesztésekre a Magyar falu program mintegy százmillió forint, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága tízmillió forint, a Győri Egyházmegye pedig hatmillió forint támogatást biztosított. Az összeg tartalmazza a 2021-ben átadott Jézus Szíve templom felújítását is. MTI/Krizsán Csaba

Átadták a felújított plébánia épületét és az Árpád-házi Szent Margit Cserkészotthont szombaton a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszigeten.

Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője az ünnepi szentmisét követő beszédében elmondta, hogy a fejlesztésekre a Magyar falu program mintegy százmillió forint, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága tízmillió forint, a Győri Egyházmegye pedig hatmillió forint támogatást biztosított. Az összeg tartalmazza a 2021-ben átadott Jézus Szíve templom felújítását is.



A fejlesztés részeként egyebek mellett kifestették a plébánia épületét, felújították a tetőt, átalakították a belső tereket. A cserkészotthon régi vágya volt a közösségnek, amelyet a plébánia melléképületéből alakítottak ki a 21 tagot számláló cserkészcsapat számára - mondta.



Nagy István beszédében a Prédikátorok könyvéből idézve azt mondta, hogy "megvan az ideje a rombolásnak és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak és megvan az ideje a nevetésnek". Mindezt tudják a mai Dunasziget lakói, akik életét a trianoni békediktátum kettészakította, 1954-ben pedig a dunai árvíz pusztított a településen.



Bár a települést fizikailag újjáépítették, a lelki újjáépítés, a gyarapodás elmaradt - folytatta.



Hozzátette: a Jóistennek terve volt és van is Dunaszigettel, ahol a fizikai mellett a lelki gyarapodás is újraindult, továbbadva a közösség hagyományait.



Felidézte, hogy az elmúlt tíz évben egyebek mellett új utak, járdák épültek, korszerűvé vált a strand, megújult az iskola, felújították és akadálymentesítették a polgármesteri hivatalt. Várhatóan év végére pedig elkészül az új minibölcsőde is, amire a növekvő lakosságszám miatt szükség van.



Nagy István beszédében kitért arra is, hogy a szombaton tartott ünnepség szimbolikus jelentősége az, hogy január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, a Himnusz keletkezésének ünnepét.



Az államtitkár beszédében megköszönte Zsódi Viktor piarista tartományfőnöknek és Veres András megyés püspöknek, hogy Farkas István piarista szerzetes plébánosként szolgálhatja a településen az egyházmegyét, ami meglátása szerint "meghozta a gyümölcsét".



Cseh Benjamin, Dunasziget polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a település és az egyház között az elmúlt száz évben soha nem volt olyan jó és szoros a kapcsolat, az együttműködés, mint az elmúlt tíz évben.



Hozzátette: a településen élők büszkék hagyományaikra és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azokat a jövő generációinak átadják, elültetve bennük a közösséghez tartozás és elköteleződés értékét.

MTI