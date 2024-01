Művelődés nélkül nincs nemzet

Mátészalkán végzett négy polgárit Zukor Adolf filmproducer, Hollywood egyik megalapítója, ott él és tanít középiskolában az egyik Balassi-kardos költő, Kürti László.

2024. január 22. 20:38

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszél a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a mátészalkai Kölcsey parkban 2024. január 22-én. MTI/Balázs Attila

Az a nemzet, amelynek nincs önálló kultúrája, eltűnik, nem létezik - jelentette ki a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a magyar kultúra napja alkalmából tartott városi ünnepségen hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mátészalkán.

Rétvári Bence a Kölcsey parkban tartott ünnepségen arról beszélt, a magyaroknak mindig együtt kell kérni a Himnusz segítségével, hogy "Isten, áldd meg a magyart!", mert "amíg ezt megtesszük, addig lesz magyar nemzet és lesz Magyarország".



Az államtitkár kifejtette, a magyarok történelmük során világszínvonalút alkottak a kultúra területén, köszönhetően annak a sok művésznek és alkotónak, akik munkásságukkal maradandót hoztak létre itthon és a világban.



Büszkék lehetünk kultúránkra, hiszen a világ legjobbjai között mindig ott voltak és vannak a magyar zeneszerzők, költők, írók, képzőművészek és színészek, nevükkel a külföldi tankönyvekben is rendszeresen lehet találkozni, annak ellenére, hogy a más népek által nehéznek tartott nyelvünkben elrejtjük és kódoljuk gondolatainkat - emelte ki Rétvári Bence.



Emlékeztetett arra, a honfoglalás idején a Kárpát-medencébe mindössze félmillió magyar érkezett, akik az addig itt élő egy-két millió embert "magukba olvasztották", asszimilálták, ezt pedig a kultúra, a saját kultúrájuk erejével tudták megtenni.



A történelem során olyan népek is érkeztek ide, amelyek átvették a közben megsokszorozódó magyarok kultúráját, nyelvét és szokásait, azaz önmaguk tettek erőfeszítést azért, hogy magyarok lehessenek - hangoztatta Rétvéri Bence. Mint mondta, a magyar nemzet egy kultúrnemzet, hiszen kultúrája 1100 éve él, ezt tette a nemzetet azzá, amivé vált.



Hozzátette, kevés olyan nemzet van a világon, ahol a kultúra és a nemzet ennyire összefonódik, illetve a nemzeti identitást ennyire a kultúra határozza meg.



Az államtitkár hangsúlyozta, voltak és jelenleg is vannak a világban olyan "importált" irányzatok, amelyek lebecsülték, vagy ideig-óráig el akarták törölni a nemzeti kultúrát, de szavai szerint ezektől azonban nem kell félni akkor, ha ezeknek a magyarok a jövőben is összefogva ellenállnak.



"Amelyik nemzet ezt elfogadja, az önmagát adja fel, megszűnik, márpedig szerintünk úgy sokszínű a világ, ha sok nemzet van benne" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, a magyarok így, azaz az erős nemzetek sokszínűségével szeretik Európát is.



Az eseményen köszöntőt mondott Hanusi Péter, Mátészalka Fidesz-KDNP-s polgármestere. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, Mátészalkán és térségében sokszínű és erős a kulturális élet, a szatmári városban tevékenykedő művészek és társulatok a magyar kultúra nagyon sok irányzatát és arcát próbálják megmutatni az itt élőknek.



Az ünnepséget követően a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit Kölcsey Ferenc költő szobránál, az ünnepi program színielőadással folytatódott művelődési házban.

