Dárdai Márton a magyar válogatottat választotta

"A döntés abszolút szívügyem, ezért hihetetlenül izgatott vagyok, hogy a jövőben a szüleim hazájában játszhatok" - fejezte be németül a sorait Dárdai Márton, aki ezután magyarul folytatta: "Alig várom, hogy a magyar válogatottban játszhassak, és rendszeresen találkozhassak veletek a stadionban!"

Dárdai Márton, a másodosztályú Hertha BSC védője a némettel szemben a magyar labdarúgó-válogatottat választotta.

"Rengeteg időt adtam magamnak a végső döntés meghozatalára, de a tavaly év végi szabadnapokat intenzíven arra használtam, hogy a családommal és a tanácsadóimmal együtt olyan döntést hozzak, amiben nemcsak most, hanem a jövőben is jól érzem magam. Mondanom sem kell, nem volt könnyű a döntés számomra, de a jövőben Magyarország színeiben fogok játszani" - írta hétfő este a közösségi oldalán a 21 éves futballista.



Dárdai Pálnak, a Hertha BSC jelenlegi edzőjének és a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának középső gyermeke egyúttal köszönetet mondott a német szurkolóknak és az utánpótlás-válogatottak edzőinek, mert megfogalmazása szerint tudja, hogy eddigi pályafutását az ottani szereplésének köszönheti.



Dárdai Márton tízéves korától a Hertha BSC-ben nevelkedett, játszott az U16-os, U17-es, U19-es és U21-es német válogatottban is, jelenleg testvéreivel, Pállal és Bencével együtt már a fővárosi klub felnőtt együttesét erősítik.



Marco Rossi szövetségi kapitány először márciusban küldhet meghívót Dárdai Mártonnak, amikor a nyári Európa-bajnokságra készülő nemzeti együttes két barátságos mérkőzést játszik, az ellenfelek egyelőre nem ismertek.

