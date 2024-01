Győztünk!

A mieink - akiknek a célja az első tíz közé kerülés volt - eddigi legjobb eredménye az 1998-as kontinenstornán elért hatodik hely volt. Most először jutottak tovább százszázalékos teljesítménnyel a csoportkörből, első alkalommal nyertek négy mérkőzést egy Európa-bajnokságon.

A győztes magyar csapat tagjai ünnepelnek a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság ötödik helyéért játszott Magyarország - Szlovénia mérkőzés után a kölni Lanxess Arénában 2024. január 26-án. A magyar válogatott 23-22-re győzött. MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar férfi kézilabda-válogatott fennállása legjobb Európa-bajnoki helyezését elérve ötödik lett az olimpiai kvalifikációs kontinenstornán, mivel péntek délután 23-22-re legyőzte Szlovéniát a kölni helyosztón.

A mieink - akiknek a célja az első tíz közé kerülés volt - eddigi legjobb eredménye az 1998-as kontinenstornán elért hatodik hely volt. Most először jutottak tovább százszázalékos teljesítménnyel a csoportkörből, első alkalommal nyertek négy mérkőzést egy Európa-bajnokságon, először léptek tovább a középdöntőből és 2008 után először zárták pozitív mérleggel - öt győzelem, három vereség - az Eb-t.

Eredmény, az 5. helyért: Magyarország-Szlovénia 23-22 (12-13)

Köln, v.: Schulze, Tönnies (németek)

lövések/gólok: 40/23, illetve 38/22

gólok hétméteresből: 8/3, illetve 2/2

kiállítások: 8, illetve 4 perc

Magyarország:

Bartucz - Bóka 4, Szita, Bánhidi 5, Sipos, Ilic 3, Lékai 5, cserék: Imre 2, Ancsin, Ligetvári, Fazekas 2, Bodó 1, Rosta 1, Andó

A magyar válogatott 18 fős keretéből ezúttal Krakovszki Bence és Krakovszki Zsolt maradt ki. A vakbélgyulladással operált kapus, Palasics Kristóf állapota megfelelő, elhagyhatta a kórházat, és a Lanxess Arenában tekintette meg a mérkőzést. Máthé Dominik térdsérülését már Párizsban vizsgálják.



A németországi tornán először kezdtek úgy a magyarok, hogy a támadás és a védekezés között két embert is cseréltek, de a szlovénok nem ezért léptek el 5-2-re a meccs elején, hanem azért, mert kevesebbet hibáztak. Időkérés nélkül rendezte sorait a csapat, előbb egyenlített, majd a 13. percben már vezetett is (8-7). Bartucz László egyre jobban védett, és bár a 21. percben a háromgólos vezetésért támadhatott a válogatott, Bóka lövése, majd két büntető is kimaradt, több mint tíz percig nem szereztek akciógólt a magyarok, és a szünetben 13-12-es hátrányban voltak.



A második félidő elején percekig állt a játék, mert a zsűriasztalnál újra kellett indítani az időmérő rendszert. A meccs háromnegyedénél már öt kihagyott büntetőnél tarott a magyar együttes, ennek ellenére néhány kivédekezett szlovén akcióra alapozva a 48. percben újra Bánhidi Bencéék álltak jobban (19-18).

Öt perccel a vége előtt ismét kétgólos hátrányba és ráadásul emberhátrányba került a csapat, de innen is képes volt fordítani. Bóka Bendegúz két hétméterest is bedobott, és már csak másfél perc volt hátra, amikor 23-22-re alakult az állás, ami a játékvezetők időntúli videózását követően sem változott.



Bartucz László tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Gasper Marguc, a Veszprém jobbszélsője egy, Borut Mackovsek, a Szeged balátlövője három, Dean Bombac, a Szeged irányítója egy gólt szerzett, Klemen Ferlin pedig 11 védéssel zárt.



A két csapat harmincadik alkalommal találkozott egymással, 14 szlovén győzelem és egy döntetlen mellett ez volt a 15. magyar siker.

