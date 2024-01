Klopp meglepte a futballvilágot

Sokkoló bejelentés. Elszomorít engem, már most hiányolom őt. Amikor a Tottenham menesztett, ő volt az első, aki üzenetet küldött nekem. Minden tiszteletem az övé, csodálatos munkát végzett a Liverpoolnál. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a döntését – vélekedett egy argentin edző.

2024. január 28. 10:22

Nemcsak a Liverpool szurkolóit, hanem a riválisokat is meglepte, hogy Jürgen Klopp az idény végén távozik a klubtól. Pénteki sajtótájékoztatóján Pep Guardiola és Mauricio Pochettino is méltatta az elköszönő vezetőedzőt.

Pénteken valóra vált a Liverpool szurkolóinak legrosszabb rémálma: Jürgen Klopp az idény végén lemond a posztjáról. A német vezetőedző 2015 októberétől volt a Premier League körforgásának a része, és az angol klubbal való egymásra találása valódi „love story”, aminek számos csillogó trófea lett az eredménye. Klopp 2022 tavaszán még szerződést hosszabbított, 2026 júniusáig írt alá, így a pénteki bejelentése hideg zuhanyként érte a liverpooliakat.

Persze nemcsak ők, a rivális csapatok vezetőedzői sem számítottak ilyen fejleményekre. Klopp legnagyobb vetélytársa az elmúlt másfél évtizedben egyértelműen Pep Guardiola volt, akivel a PL-ben és a Bundesligában is hatalmas csatákat vívtak.

– Igazán meglepett Jürgen bejelentése. Amikor eljutott hozzám a hír, úgy éreztem, mintha ezzel a Manchester City is elveszítene valakit. A Liverpoollal való rivalizálásunkban Kloppnak kulcsszerepe volt. Ez a csapat volt a legfőbb vetélytársunk, olykor elképesztően játszottak, máskor pedig felváltva győztünk. Miattuk fejlődtem a legtöbbet – magyarázta Guardiola.

A katalán szakember mosolyogva hozzátette, az ő életére is nagy hatással lesz Klopp távozása.

– Így, hogy már nem lesz itt, valószínűleg jobban fogok aludni, mert az egymás elleni meccseink előtti éjszakáim mindig rémálomszerűek voltak. Ő a legfőbb riválisom, így van ez most Angliában, és annak idején Németországban is így volt, amikor én a Bayern Münchent, ő pedig a Dortmundot irányította

– fedte fel a Manchester City menedzsere. – A legjobbat kívánom Jürgennek élete új szakaszában! Talán ezt most nem mondja ki, de biztosan tudom, hogy még visszatér. A labdarúgásnak szüksége van ilyen edzőkre, személyiségekre, mint ő. Remélem, hogy a következő idény során beülünk valahova vacsorázni, esetleg egy italra. Korábban már szó volt erről, és szerintem rászolgáltunk.

Klopp távozása fő okaként azt jelölte meg, hogy úgy érzi, a jövőben már nem tudná olyan erőbedobással végezni a munkáját, mint eddig, a Liverpoolnál pedig elengedhetetlen, hogy ilyen edző irányítson. Ennek kapcsán megkérdezték Guardiolát, ő meddig tart ki.

– Minden menedzser elfárad, ha hosszú éveken keresztül ugyanott dolgozik. Én is ezt éreztem Barcelonában, úgyhogy amikor Jürgent hallgattam, megértettem őt. De én most remekül vagyok. Még egy év van hátra a szerződésemből, ki akarom tölteni. Sőt, talán hosszabbítani is fogok – nyugtatta meg a City szurkolóit a mester.

Kollégáinak és a játékosainak is hiányozni fog Klopp

A Chelsea-t irányító Mauricio Pochettino is sajnálja, hogy Klopp távozik.

– Sokkoló bejelentés. Elszomorít engem, már most hiányolom őt. Amikor a Tottenham menesztett, ő volt az első, aki üzenetet küldött nekem. Minden tiszteletem az övé, csodálatos munkát végzett a Liverpoolnál. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a döntését – vélekedett az argentin edző.

Klopp elmondása szerint a játékosai egész jól fogadták a hírt. Persze nem repesnek az örömtől, erről Virgil van Dijk csapatkapitány nyilatkozott.

– Nehéz ezt elfogadni, mert a menedzser rengeteget jelent nekem, a klubnak és szerintem az egész Premier League-nek is. De saját maga és a családja érdekében ezt az utat választotta, még ha rendkívül nehéz döntést is kellett meghoznia. Mint mondtam, nehéz ezt feldolgoznunk, de most a feladatainkra összpontosítunk, még nagy dolgokat érhetünk el ebben az idényben. És miért ne zárjuk a szezont a csúcson? Még egyszer ünnepelhetnénk a főnökkel – utalt Van Dijk arra, hogy a Liverpool még négy trófeát is elhódíthat Klopp távozása előtt.

magyarnemzet.hu