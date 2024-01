Azonosság Nemzedék: Keresztet minden hegyre!

A magyar nép kultúrája ezer éve a kereszténységen alapul. A 20. századi Isten- és nemzetellenes ideológiák képviselői megpróbálták végképp eltörölni a kereszténységet és elpusztítani az emberek szívében a hitet.

2024. január 29. 00:12

Az elmúlt időben hazánkban több keresztényellenes megmozdulás is történt. A Nagy-Szénáson álló fakeresztet ismeretlenek elégették, majd a helyreállítás ellen hatalmas médiakampányt csinált néhány baloldali szennylap és szervezet, még a Duna-Ipoly Nemzeti Park ( DINPI ) igazgatója is lemondott. Eközben Dunavecsén egy ámokfutó kétszer is összetörte a helyiek által állított Szűz Mária szobrot – írja közleményébemn az identitas.eu.

A magyar nép kultúrája ezer éve a kereszténységen alapul. A 20. századi Isten- és nemzetellenes ideológiák képviselői megpróbálták végképp eltörölni a kereszténységet és elpusztítani az emberek szívében a hitet. A keresztény szimbólumok elleni támadásokat ezen ideológiák szellemi örököseinek tulajdonítjuk, legyenek kalapáccsal szobrot rombolók, vagy magukat természetvédőnek mondó bolsevikok.

A keresztállítást ellenző „természetvédők” érvelése, hogy egy kereszttől kipusztulnak a növények. Ez nevetséges kekeckedés. Egy fakereszt nem pusztít ki semmilyen növényt! Akik így érvelnek, azoknak szakértelme – hogy Csurka Istvánt idézzük – nem más, mint „olcsó bolsevista” trükk. Ügyködésük pedig, akárhogy is magyarázzák, kísérlet a keresztény jelképek kiszorítására, melyet most éppen „természetvédő” köntösbe bugyolálnak.

Ezt mi a leghatározottabban elutasítjuk.

Ezért az Identitás Generáció 2024 januárjában keresztet állított a Nagykovácsi melletti Zsíros-hegyen, mely az arra járó kirándulóknak hirdeti Krisztus feltámadását és dicsőségét.

Kiállunk amellett, hogy egy keresztény országban nincs helye a jelképeinket üldöző bolsevik tempónak! – zárul az identitas.eu közleménye.

