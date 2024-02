„Szakíts, ha bírsz!"

2024. február 1. 22:01

Rétvári Bence, Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által létrehozott, az emberkereskedelem megelőzését támogató "Szakíts, ha bírsz!" időszaki plakátkiállítás megnyitóján a budapesti Rendőrmúzeumban 2024. február 1-jén. MTI/Balogh Zoltán

Az Európai Unió (EU) legszigorúbb büntető törvénykönyve (Btk.) nagy segítséget nyújt abban, hogy senki se váljon bűncselekmények áldozatává - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által létrehozott, az emberkereskedelem megelőzését támogató "Szakíts, ha bírsz!" időszaki plakátkiállítás helyszínén csütörtökön, a budapesti Rendőrmúzeumban.

Rétvári Bence felidézte, hogy 2010 után fogadta el az Országgyűlés Európa egyik legszigorúbb Btk.-ját, amelynek alkalmazásával több bűnelkövetőt ítélnek el és ők - a korábbi időszakhoz képest - jóval szigorúbb büntetésekkel számolhatnak.



Az államtitkár úgy fogalmazott, nemcsak erre koncentrálnak, hanem mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a potenciális áldozatok figyelmét is felhívják arra, melyek azok a módszerek, amelyekkel a világ dolgaiban kevésbé tájékozott, nehéz sorsú, nehéz helyzetben lévő emberek a bűnözők áldozataivá válhatnak.



Rétvári Bence fontos feladatnak nevezte az ezen bűnözési formák elleni fellépést, hangsúlyozva, hogy a legveszélyesebb, legkiszolgáltatottabb helyzetben a gyermekek vannak.



A bűnözők sok esetben gyermekotthonokban, tanyákon keresik potenciális áldozataikat, akiket ki tudnak használni. Épp ezért volt hatalmas jelentősége a gyermekvédelmi népszavazásnak, amelynek sikerességét mutatja, hogy soha korábban nem volt olyan referendum, amelyen ilyen nagy lett volna az egy irányba mutató voksok száma - emelte ki.



A bűnmegelőzési programokkal pedig ma már mintegy százezer gyermeket tudnak elérni a tanintézményekben - ismertette.



Rétvári Bence emellett hangsúlyosan szólt a megszigorított Btk.-nak is köszönhető úgynevezett pedofilnyilvántartás fontosságáról, és az ilyen bűncselekmények meghosszabbodott elévülési idejéről.



Az áldozattá válás megelőzését az ilyen kiállítások is nagyban segítik - mutatott rá.



Hatala József, a kiállítást szervező Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke elmondta, hosszú évek óta szoros együttműködésben vannak a Rendőrmúzeummal. Az időszaki tárlatot az októberi megnyitó óta csaknem kétezer látogató kereste fel - ismertette.



A múzeumban tartott esemény részvevői a kerecsendi Világítani Fogok Egyesület, valamint a Zeneakadémia és a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kara hallgatóinak figyelemfelhívó előadását is megtekinthették.

MTI