Győztünk!

2024. február 4. 21:36

Rybanska Natasa (b) és az új-zélandi Emily Nicholson (j) a női vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Magyarország - Új-Zéland mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 4-én. MTI/Kovács Tamás

Győzelemmel kezdte szereplését a csoportkörben a magyar női vízilabda-válogatott a dohai világbajnokságon: Mihók Attila és Cseh Sándor együttese a vasárnapi nyitányon 19-8-ra nyert Új-Zéland ellen.

A magyar csapatban a rekordot jelentő kilencedik vb-jén szereplő kapitány, Keszthelyi Rita ötször, Gurisatti Gréta pedig hatszor volt eredményes. A mieink kedden Szingapúr ellen folytatják.

A tornán két olimpiai kvótát osztanak ki, a magyaroknak még nincs párizsi indulási joguk.

Eredmény:

vízilabda, női torna, csoportkör, 1. forduló:

C csoport:

Magyarország - Új-Zéland 19-8 (5-2, 4-2, 2-1, 8-3)

---------------------------------------------------

gólszerzők: Gurisatti 6, Keszthelyi 5, Leiemter, Parkes 2-2, Rybanska, Szilágyi, Garda, Mahieu 1-1, illetve McDowall 4, Gault, Doyle, Milicich, Nicholson 1-1

A szakmai stáb a mieink 15 fős keretéből Vályi Vandát és Horváth Brigittát nem nevezte az első találkozóra.



Az erőviszonyok alapján nem lehetett kérdés, hogy a magyarok győzelemmel kezdik majd a tornát, tavaly nyáron, a fukuokai vb-n 23-5-re diadalmaskodtak riválisuk felett.



Az új-zélandiak ugyan a találkozó elején még egyenlítettek kétgólos hátrányból, de a magyarok gyorsan megtörték a lelkesedésüket és 5-2-vel fordultak, betalált a kilencedik világbajnoki szereplésével világrekorder Keszthelyi Rita is.



A folytatásban is a magyarok akarata érvényesült, elsősorban Gurisatti Gréta villogott, aki a januári Európa-bajnokság csoportkörében a horvátok elleni összecsapáson szenvedett szemsérülést, ami a négy gólja alapján úgy tűnt, hogy már a múlté.



A harmadik negyedben mindkét gárda rendkívül sok hibával játszott, a kapusoknak még csak igazi bravúrt sem kellett bemutatniuk. Mihók Attila időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, de így is öt és fél percet kellett várni a játékrész első góljára, amit Garda Krisztina szerzett. A negyed felétől ekkor már Neszmély Boglárka tempózott a magyar kapu előtt Magyari Alda helyett.



Ugyan a találkozó ekkor már eldőlt, az új-zélandiak a záró nyolc percben is többször gondot okoztak a magyaroknak, akik aztán a hajrában "megszórták" riválisukat és magabiztosan nyerték az összecsapást.



"Sokkal jobb egy győztes meccsel bemutatkozni, szokni a körülményeket. Hasonló mérkőzésre számítottunk, de bíztam benne, hogy kevesebb gólt kapunk, az ellenfél centerakciói alapján van mit elemezünk, fel kell keményedni a bekkjeinknek. A lőtt gólok száma viszont mutatja, mennyire motiváltak vagyunk, mindenki igyekszik a jobbik formáját megtalálni, bízom benne, hogy a fontos pillanatokra felépítjük magunkat" - nyilatkozta az MTI-nek Mihók Attila, aki hozzátette, a következő, Szingapúr elleni találkozót ilyesmire nem lehet felhasználni, a csapat igazán majd az Ausztrália elleni, csoportelsőségről döntő összecsapásra "érkezik meg Dohába".



A hat gólt szerző Gurisatti Gréta elmondta, az Európa-bajnokság után nem kellett sokat kihagynia, a "lelke jobban fájt, mint a szeme" az ötödik hely után:



"Nagyon vártam, hogy újra éles meccset játszhassak és teljes értékű tagja lehessek a csapatnak. Most a védekezést tekintve van némi hiányérzetem, viszont valahogy úgy érzem, sokkal egységesebbek vagyunk, mint korábban." - fogalmazott.



MTI