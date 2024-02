37 góllal győztünk

A játék képe a záró nyolc percre sem változott, a magyarok könnyedén szerezték a gólokat, a mezőnyjátékosok közül utolsóként Máté Zsuzsanna is feliratkozott a gólszerzők közé, a 39-2-es végeredményt pedig Kuna Szonja állította be.

2024. február 6. 12:56

A gólszerző Rybanska Natasa a női vízilabdatorna csoportkörének 2. fordulójában játszott Szingapúr - Magyarország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 6-án. MTI/Kovács Tamás

Második mérkőzését is magabiztosan nyerte a magyar válogatott a dohai olimpiai kvalifikációs világbajnokság női vízilabdatornáján: Mihók Attila és Cseh Sándor együttese kedden a papírformának megfelelően fölényes, 39-2-es győzelmet aratott Szingapúr csapata felett.

A mieink csütörtökön Ausztrália ellen zárják a csoportkört, annak a meccsnek a győztese közvetlenül bejut a negyeddöntőbe és lesz egy plusz pihenőnapja.



A dohai világbajnokságon a magyar válogatott célja az olimpiai kvótaszerzés, két indulási jog talál gazdára.

Eredmény:

vízilabda, női torna, csoportkör, 2. forduló:

C csoport:

Magyarország-Szingapúr 39-2 (11-0, 7-0, 11-2, 10-0)

---------------------------------------------------

gólszerzők: Gurisatti, Rybanska 6-6, Keszthelyi, Szilágyi, Kuna 5-5, Parkes, Faragó, Horváth 3-3, Garda, Leimeter, Máté 1-1, illetve Yap 2

A második csoportmérkőzésen a 15 fős keretből ezúttal is pihenőt kapott Vályi Vanda, aki egy kisebb könyöksérüléssel érkezett Dohába, mellette ezúttal Mahieu Geraldine maradt ki az együttesből.



A története első - de nem az utolsó, hiszen 2025-ben házigazda lesz - világbajnokságán szereplő Szingapúr a nyitókörben 32-1-re kapott ki Ausztráliától, és a magyaroktól is hasonló pofonra számíthatott.



Az első negyedben a magyarok mindössze két támadásukból nem szereztek gólt, a szingapúriaknak pedig esélyük sem volt bevenni Magyari Alda kapuját, így nyolc perc után 11-0-t mutatott az eredményjelző.



A második játékrészben támadásban több hibával játszottak a magyarok, sokáig a rivális "legnagyobb" lehetősége egy félpályás lövés volt, amelynél Magyari higgadtan végignézte, ahogy a labda a jobb kapufán csattant. A félidő vége előtt aztán ötméterest kaptak a szingapúriak, de kimaradt a büntető.



A fordulást követően a magyar kapu előtt már Neszmély Boglárka tempózott, de ő nem tudta érintetlenül tartani a hálóját, a rivális a negyedik emberelőnyét sikeresen gólra váltotta. Támadásban továbbra is csak elvétve tudták megakadályozni a gólszerzést a szingapúriak, viszont egy szép akció végén újra betaláltak (29-2).



A játék képe a záró nyolc percre sem változott, a magyarok könnyedén szerezték a gólokat, a mezőnyjátékosok közül utolsóként Máté Zsuzsanna is feliratkozott a gólszerzők közé, a 39-2-es végeredményt pedig Kuna Szonja állította be.



MTI