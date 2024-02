Egészségvonal

Rétvári Bence az Egészségvonal munkatársainak helyet adó Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK) tartott sajtótájékoztató azt mondta, a 1812-es számon 24 állomás fogadja a hívásokat, egy héten átlagosan háromezer hívás érkezik.

Az Egészségvonal komplex szolgáltatást nyújt az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a lakosság részére; a call center az év minden napján, a nap 24 órájában fogadja a hívásokat - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten.

A munkatársak minden olyan hívásra válaszolnak, amelyek elsősorban az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozik, például a háziorvosi, járóbeteg- és kórházi ellátásokkal kapcsolatban vagy az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT), illetve egészségmegőrzés témákban - ismertette.



Hozzátette: naprakész, folyamatosan frissülő tudásbázis segíti a munkatársakat és a lakosságot. A telefonos megkeresés mellett az egeszsegvonal.gov.hu weboldalon is számos információ elérhető, valamint elektronikus levél formájában is felkereshető az Egészségvonal.



Rétvári Bence kitért arra, hogy ma már a mesterséges intelligencia is segíti az eligazodást, továbbá az Egészségvonal az EgészségAblak applikációból is hívható - ismertette.



Surján Orsolya országos helyettes tisztifőorvos arról beszélt, hogy az internet elterjedésével szerettek volna egy hiteles, megbízható felületet létrehozni, ami segíti a lakosság tájékoztatását az egészségügyi információkban.



Az Egészségvonal ezt nyújtja - emelte ki, hozzátéve, hogy az Egészségvonal az indulása óta megfelel az új kihívásoknak, számos új funkcióval és tartalommal bővült.

