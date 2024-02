Autonómiák a Szent Korona alatt

2024. február 13. 19:20

Az idén 800 éves Andreanum másolata a dokumentumról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2024. február 13-án. Az 1224-ben adományozott oklevél számos privilégiumot, valamint területi önállóságot biztosított az erdélyi szászok részére, ezért a modernkori területi autonómia előfutárának tartják. A Magyarságkutató Intézet szervezésében egész éves programsorozattal emlékeznek meg az idén 800 esztendős dokumentumról. MTI/Balogh Zoltán

Egész éves programsorozattal emlékeznek meg a Magyarságkutató Intézet szervezésében az idén 800 esztendős Andreanumról, a világ első etnikai alapú kiváltságleveléről, amelyet II. András adományozott az erdélyi szászoknak.

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a téma tudományos feldolgozásáról és a programsorozatról tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón felidézte: II. András két évvel azután, hogy kibocsátotta az Aranybullát, hozott egy döntést, amely alapján az erdélyi szászoknak önrendelkezést biztosított.



Kiemelte: 20 éve tagja Magyarország az Európai Uniónak, amelynek idén soros elnökségi posztját is betölti. Szeretnék a 800. évfordulóról megemlékezve a dokumentumot példaként felmutatni Európának a kiegyensúlyozott, harmonikus, párbeszéddel teli együttműködésre a szomszéd országokkal.



Emlékeztetett azokra a közösségekre, amelyek a trianoni békediktátummal önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy a saját szülőföldjükön nemzeti kisebbségi közösségként élnek. "Regionális önigazgatást szeretnénk ezeknek a közösségeknek, nevezetesen, hogy saját maguk, egyébként az Európai Unió szubszidiaritás elvének is megfelelően, önállóan döntsenek a saját sorsukról" - mondta.



Kiemelte: amikor felvetik az önigazgatás kérdését, kizárólag azt kérik, ami bárhol Európában és a világban egy kisebbségben élő közösség számára elérhető. A kisebbségi közösségek regionális önigazgatása mindenütt stabilitást jelent, Európa számára is stabilitást jelent, és a gazdasági prosperitásnak is egyik kulcseleme - tette hozzá.



"Szeretnénk kialakítani nemzetközi színtéren is a történelmi hagyományainknak megfelelően egy olyan modus vivendit, ami reményeink szerint mindenki számára, a többségi társadalmak és a kisebbségi közösségek számára is előnyös helyzetet biztosít" - mondta.



Szili Katalin az MTI-nek elmondta: terveik szerint az idén konferenciákon, Nagyszebenben, Budapesten és Brüsszelben is megemlékeznek az évfordulóról, történészek, nyelvészek bevonásával, emellett kiadványok megjelentetését is tervezik négy nyelven.



Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke kiemelte: amikor a barcasági szászok kérték a dokumentumot, az Andreanumot, II. Endre nagyapjára, II. Gézára hivatkoztak. "Tehát a szász autonómia tulajdonképpen II. Endre elé megy legalább két nemzedékkel" - mutatott rá.



Hangsúlyozta: a középkori magyar királyságot az autonómiák halmaza jellemezte, mert az összes társországnak létezett az autonómiája, létezett a kunok, jászok, a székelyek, királyi városok, vármegyék autonómiája.



Kiemelte: a mai nemzedéknek kötelessége emlékezni a múlt értékeire, a példákra. A megemlékezéssorozat központi gondolata, hogy őrizzük az értéket, mutassuk fel hazánk fiainak, és mutassuk fel Európának - mondta.

MTI