A háromszéki székelyek a magyar kormányban bíznak

Az intézményekbe vetett bizalmat tudakoló kérdésnél a legtöbb válaszadó - 83 százalék - Magyarország kormányát jelölte meg, ezt 73 százalékkal a helyi önkormányzat követi. Az Európai Unió iránti bizalom 31, a NATO iránti 27 százalékos, míg Románia államfőjében a háromszéki magyarok 18, a román kormányban 17, a román parlamentben 15 százaléka bízik.

2024. február 15. 21:30

A háromszéki magyarok jobban bíznak a magyar kormányban, mint a román állami vagy európai uniós intézményekben, de a helyi és megyei önkormányzat munkájával is elégedettek - derül ki abból a felmérésből, melyet csütörtökön ismertettek Sepsiszentgyörgyön.

A Háromszéki monitor című kérdőíves közvélemény-kutatás eredményeit Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki szervezetének elnöke és Barna Gergő szociológus mutatta be.



A sajtótájékoztatón elhangzott: az adatfelvétel 2023. szeptember 21. és október 13. között történt Kovászna megye felnőtt magyar lakosságára reprezentatív, 1877 fős mintán, emelt számú almintákkal négy városra: Kézdivásárhely, Kovászna, Barót és Sepsiszentgyörgy. Utóbbi esetében a román lakosok véleményét is mérték.



Az adatok szerint 18 százalék gondolja azt, hogy Romániában jó irányba mennek a dolgok, 78 százalék az ellenkezőt vallja. Barna Gergő közölte: Románia megítélésében általában borúlátóak a háromszéki magyarok, de a mostani arány az átlagosnál is nagyobb.



A saját életkörülményeivel ellenben kétharmaduk elégedett, a települések fejlődésére vonatkozó kérdésre 62 százalék mondta azt válaszul, hogy jó irányba haladnak a dolgok. "Ez most egy trendforduló" - mutatott rá a szociológus, aki szerint korábban ez az arány nem haladta meg az 50 százalékot.



Romániához hasonlóan az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben a válaszadók 73 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok; 72 százalék véli úgy, hogy az uniónak fontosabbak a bevándorlók, mint a nemzeti kisebbségek ügye, 64 százalék ugyanakkor elismeri, hogy az EU jóvoltából sok fejlesztés történt, és ugyanennyien gondolják összességében jónak, hogy Románia csatlakozott az európai közösséghez.



Barna Gergő közölte: a háromszéki magyarok általában nagyon kritikusak az unióval szemben, és ez a kisebbségi ügyek mentén körvonalazódik. 78 százalékuk szerint ennek ellenére fontos, hogy a magyarság képviselői ott legyenek az Európai Parlamentben.



A felmérés központi kérdése volt az idei romániai választások megítélése. Az önkormányzati választásokat a megkérdezettek 83 százaléka tartja fontosnak, a parlamenti választás 74, az államfőválasztás 73, míg az EP-választás 67 százalék szerint fontos. A romániai választásokon jellemzően alacsony részvételi aránnyal végző Kovászna megyében a biztos szavazók aránya a felmérés idején 56 százalékos volt.



A Kovászna megyei önkormányzat esetén a biztos magyar szavazók 82 százaléka az RMDSZ-re, 8 százalék az Erdélyi Magyar Szövetségre (EMSZ) és 1,2 százalék a nemrég alakult Magyar Polgári Erőre (MPE) szavazna, az egyes román pártok támogatottsága az utóbbinál is alacsonyabb.



A politikusok közül Tamás Sándor megyei tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester ismertség és népszerűség tekintetében is vezet.



Sepsiszentgyörgyön a román lakosok a magyarokhoz hasonló mértékben - több mint kétharmad - értenek egyet azzal, hogy jó irányba mennek a dolgok, és mintegy 7 százalékuk az RMDSZ-re szavazna román pártok helyett.



"Politikai közösségünk fel van készülve, bármikor tarthatják Romániában a választást, Háromszéken sikerre visszük" - értékelte az eredményeket Tamás Sándor, aki szerint az RMDSZ támogatottságában érzékelhető növekvő trend a hiteles munkavégzés és érdekképviselet eredménye.

