Orbán Viktor álláspontja szerint a kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühhé a jobboldalon, hogy nem egy bonyolult helyzetben hozott döntésről van szó, hanem egy "ki nem kényszerített hibáról". "A jobboldal számára ez olyan egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem!" - jelentette ki

2024. február 17. 08:53

Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem, ezért a kegyelmi ügyben a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a budapesti Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. Kilátásba helyezte a magyar gyermekvédelmi rendszer megerősítését, beszélt Magyarország zöldátállásáról, és arról is, hogy a parlament a tavaszi ülésszak kezdetén ratifikálhatja Svédország NATO-csatlakozását.

"A gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után. Kegyelemnek ilyenkor helye nincs. Ezért a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket" - mondta a kormányfő Novák Katalin leköszönő államfő és Varga Judit egykori igazságügyi miniszter lemondásával kapcsolatban 25. évértékelő beszédében.



Elmondta, a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, miután a köztársasági elnök benyújtotta lemondását az Országgyűlésnek.



"Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel" - fogalmazott Orbán Viktor, aki az államfő távozását helyesnek, de Magyarország számára nagy veszteségnek értékelte. Úgy fogalmazott: az elnök és a volt miniszter munkáját "zaklatott szívvel és mindannyiunk nevében" köszöni meg.



A lemondás körüli vitát úgy kommentálta: a "távozó két asszony kisujjában több méltóság van", mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.



Novák Katalinról azt mondta: tisztelt és nagyra becsült, hazájáért, a magyar emberekért és családjaikért dolgozó, sőt harcoló, Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnök távozott. Hangsúlyozta: mindannyian úgy látták Novák Katalint a köztársasági elnöki tisztségben, "mint aki odavaló". "A magyarok jobbik énjét, a jó tulajdonságainkat testesítette meg; családanya, aki kedves és felkészült, aki nem a férfiakkal szemben és nem az ő mércéjük szerint akarta bizonyítani a rátermettségét, ez nekem mindig is imponált" - méltatta a lemondott államfőt, aki szerinte a "maga természetes módján" mutatta meg "nekünk, férfiaknak", hogy a nők érzelem- és gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan az élet minden területén, ideértve a politikát is.



Arra is kitért: az államfő lemondásának oka az, hogy egy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény leplezéséért elítélt embernek elnöki kegyelmet adott, kegyelmi döntését pedig a magyarok elsöprő többsége nem fogadta el és elutasította. Jelezte: a lemondás indoklásából tudják, hogy a nemzeti egységet éppen az államfő döntése bontotta meg, így ő maga helyreállítani már nem tudta.



"A kibillent egyensúlyt helyreállítani, a felháborodás magasba csapó hullámait megszelídíteni, a család- és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újraegyesíteni csak az elnök lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet" - jelentette ki.



Varga Judit volt igazságügyi miniszter szerepéről azt mondta: ő a köztársasági elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. "Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és azt hiszem, igazságtalan következménye" - értékelt.



Az üggyel kapcsolatban azt is hangsúlyozta: jó emberek is hoznak rossz döntéseket, ez a legjobbakkal is megesik. Mint mondta, ha létezne időgép, és visszarepülhetnének a múltba, biztos abban, hogy kijavítanák a hibát, de ez nem lehetséges, így a kormányra vár a feladat, hogy a "kizökkent időt helyretolja", az erkölcsi rendet helyreállítsa, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja.



Arra is figyelmeztetett: a modern politika vastörvénye az alázat, "a politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól", ezért csak a gondos mérlegelés és a körültekintő óvatosság segíthet.



"A nemzetszolgálat személyes alázatot is követel. Tudnod kell, akármilyen magasan is vagy, egyedül sohasem lehetsz elég okos, nincs védett hely, még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni" - fogalmazott.



Ugyanakkor megjegyezte: a politikai hiba persze akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat, "hát még, ha nincs".



Álláspontja szerint a kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühhé a jobboldalon, hogy nem egy bonyolult helyzetben hozott döntésről van szó, hanem egy "ki nem kényszerített hibáról".



"A jobboldal számára ez olyan egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem!" - jelentette ki.



De ami felkorbácsolta a jobboldal dühét, az mérsékelje az indulatainkat is - folytatta -, a lemondás ugyanis elégtétel és példa az ország számára, ami esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki. "És úgy is fogunk" - tette hozzá.



A miniszterelnök elmondta, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, a gyermekek védelmét hivatott jogszabályokat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig át kell fésülni és ki kell egészíteni.



Orbán Viktor a kegyelmi ügy kapcsán úgy fogalmazott, "az áldozatok kálváriája kötelez bennünket", hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. Mindezeket együtt pedig egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában be kell nyújtanunk az Országgyűlésnek - tette hozzá.



"A képmutató és kétszínű baloldal ott majd vitézkedhet. Na, ott majd lehet kapaszkodni" - mondta.



A kormányfő sürgető feladatnak nevezte az új köztársasági elnök megválasztását. Azt kérte az Országgyűlés kormánypárti frakcióitól, hogy Novák Katalin köztársasági elnök távozásának napján indítsák el az új elnök megválasztásához vezető eljárást.



Kérem, hogy az átmeneti időszakot szorítsuk minimálisra, ahogy az egy nagy és erős kormányzó párthoz illik - tette hozzá.

