Az orosz kőolajból finomított indiai kőolaj-termékek legnagyobb vásárlója az Egyesült Államok volt 2022 decembere és 2023 vége között – leplezi le a sunyi USA-politikát a CNN.

Oroszország 37 milliárd dollár értékben adott el nyers kőolajat Indiának 2023-ban, amiből finomított formában az Egyesült Államok is vásárolt - derül ki egy hétfőn, az amerikai médiában nyilvánosságra hozott jelentésből.

A finnországi hátterű kutatóközpont, a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) összegzése a CNN hírtelevízió internetes oldalán jelent meg. A jelentés szerint a 37 milliárd dollár rekordértéknek számít az indiai-orosz kőolaj-kereskedelemben. Az elemzés alapján az orosz kőolaj egy részét Indiában finomították, és abból 1,3 milliárd dollár értékben az Egyesült Államokba is szállítottak. Az orosz kőolajból finomított indiai kőolaj-termékek legnagyobb vásárlója az Egyesült Államok volt 2022 decembere és 2023 vége között.

A CREA számításai szerint az Oroszország ellen szankciókat bevezetett nyugati országok 2023-ban összesen 9,1 milliárd dollár értékű olyan kőolajterméket szereztek be Indiától, amely orosz származású nyers kőolajból készült. Ez 44 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi összeget - mutat rá az elemzés.



India kőolaj-vásárlásai Oroszországtól 13-szorosára növekedtek az ukrajnai háború előtti időkhöz képest, ami azt jelenti, hogy az orosz eladók képesek voltak pótolni a nyugati kereslet szankciók miatti kiesését - áll az amerikai médiában megjelent CREA-elemzésben.

A szakértői szervezet elemzése a nyilvánosan is elérhető adatbázisok alapján készült.



India a növekvő oroszországi beszerzéseket azzal indokolja, hogy azzal a globális olajárakat is alacsonyabban lehet tartani, mert így nem alakul ki verseny közel-keleti kőolajért a nyugati vásárlókkal, ami feljebb tolná az árakat. India kőolaj- és földgázügyi minisztere, Hardeep Szingh Puri a múlt héten a CNBC amerikai televíziónak úgy nyilatkozott, hogy, ha országa is a közel-keleti kőolaj vásárlójaként lépne fel, akkor a hordónkénti ár nem 75-76 dollár, hanem 150 dollár lenne.



