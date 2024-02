Ferencváros-Olimpiakosz - 85. perc: null-egy

Reménytelennek létszik a Fradi továbbjutása: a zöld-fehérek a labdaeladásokkal önmagukat verik meg.

Utoljára frissítve: 2024. február 22. 23:07

2024. február 22. 20:17

Habib Maiga, a Ferencváros (b) és Chiquinho, az Olimpiakosz játékosa a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - Olimpiakosz visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. február 22-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Rendkívül gyenge játékosokból áll a Fradi: ezt most láthatjuk. A csoda sem segíthet.

Valamit javult a Fradi játéka, ám egy szögletből egymás elől fejelték el a labdát a zöld-fehérek.

Elképesztően rosszul játszik a Ferencváros.

A második félidőt is az ügyetlen játékkal kezdte a Ferencváros.

A 44. percben kezezés miatti 11-esből szerzet gólt az Olimpiakosz.

A Fradi rengeteg hibával játszik. Fölösleges volt a bajnoki meccs halasztása: ennél ügyetlenebbül nem játszhatnának fáradtabban sem.

Dejan Stankovic vezetőedző két helyen változtatott a Ferencváros pireuszi kezdőcsapatán az Olimpiakosz elleni, hazai visszavágóra a labdarúgó Konferencia-ligában.

A szerb szakember azonban nemcsak az összetételen módosított, hanem a szerkezeten is, ugyanis ezúttal két vérbeli csatár is kezdő: a góllövőlistát vezető Varga Barnabás mellett a télen igazolt Kenan Kodro is bizalmat kapott a lett védekező középpályás, Cebrails Makreckis helyett. A bosnyák támadó az MTK Budapest elleni örökrangadó után másodjára szerepel a kezdő tizenegyben, akkor a szünetben lecserélték.



Stankovic másik módosítása a védelmet érinti, a hátsó alakzat bal oldalán az ecuadori Cristian Ramírez helyén ezúttal a bosnyák Eldar Civic futballozhat.



A magyar bajnok egygólos hátrányból várja a teltházas Groupama Arénában 21 órakor kezdődő visszavágót, melyet élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A nyolcaddöntő sorsolását pénteken 13 órától rendezik.

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz - Wingo, Cissé, S. Mmaee, Civic - Zachariassen, Abu Fani, Maiga, Marquinhos - Varga B., Kodro

