Rendőreink eredményesen küzdenek a drogmaffiák ellen

2024. február 23. 10:01

archív

Az utóbbi időben átalakult a kábítószerek előállítása és a kábítószer-kereskedelem is, de a magyar rendőrség "tartja a lépést" a terjesztőkkel - jelentette ki a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Rétvári Bence arról beszélt: a kábítószer-kereskedelem is "átköltözött az internetre", legtöbbször már nincs személyes találkozás a díler és a kábítószerfüggő között, hanem csomagküldő szolgálatokkal, drónokkal csempészik drogot, amiért a vevők gyakran kriptovalutával fizetnek. A kábítószer-kereskedők és -vásárlók titkosított csatornákon kommunikálnak egymással különböző chatprogramokon. A magyar rendőrség azonban tartja a lépést és az online térben is felderíti a különböző kábítószer-kereskedő hálózatokat - tette hozzá.



Kiemelte: a magyar rendőrök minden szinten, "földközelben", a dílerekkel és az óriási hálózatokkal szemben is eredményesek, naponta átlagosan húsz, kábítószerrel kapcsolatos eljárást indítanak.



A nemzetközi bűnüldöző hatóságok között is jó a kapcsolat, ennek eredményként foglaltak le a magyar rendőrök tavaly novemberben 480 milliárd forint értékű kábítószer-alapanyagot és "kaptak el" Magyarországon egy az Interpol által is körözött brazil drogbárót.



Rétvári Bence beszélt a prevenció fontosságáról, megemlítve, hogy több, a rendőrség és más szervezetek által szervezett iskolai programmal igyekeznek a gyerekek figyelmét felhívni a veszélyekre.



Az államtitkár különösen veszélyes időszakként beszélt a nyárról, jelezve, éppen ezért tavaly nyáron egy háromhetes akcióban több mint háromezer rendőr derített fel egy drogkereskedő hálózatot, és több mint hétszáz embert tartóztattak le ebben az időszakban.



Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa felidézte: a kábítószer-előállításban a heroin afganisztáni útvonalának elakadása hozott drámai változást. Akkor "robbantak be" a dizájnerdrogok, amelyeket vegyészek kísérleteznek ki laboratóriumokban, majd "rászabadítják" a társadalomra a szereket, amelyek hatását nem ismerik sem a terjesztők, sem a fogyasztók, sem pedig az orvosok. Ez egy emberkísérlet, a hatóságok és a kábítószer-előállítók pedig folyamatosan versenyt futnak egymással - fogalmazott.



A miniszteri biztos veszélyesnek nevezte a Németországban már elkezdődött drogliberalizációs folyamatot, hozzátéve, helyes, hogy Magyarország nem kíván elindulni ezen az úton.



MTI