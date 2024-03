Pedofíliával gyanúsított férfi és az újbudai önkormányzat

A fővárosi XI. kerület baloldali vezetésű önkormányzata egy olyan férfi cégével áll szerződéses kapcsolatban, akit egy újbudai óvodában elkövetett súlyos pedofil bűncselekménnyel gyanúsít a rendőrség - jelentette be a KDNP országgyűlési frakcióvezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Simicskó István úgy fogalmazott: az elmúlt napokban egy visszataszító, gyermekek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekményre derült fény, ezt - a gyanú szerint - egy újbudai óvodában követte el egy ott pedagógiai asszisztensként dolgozó férfi, akit azóta a bíróság már le is tartóztatott.



A kereszténydemokrata politikus bemutatott egy olyan dokumentumot is, amely szerint az önkormányzatnak hatmillió forintos szerződése van az érintett férfi által vezetett betéti társasággal.



Közölte, az ügy olyan súlyos kérdéseket vet fel, hogy miért nem lett a korábbi szülői panaszoknak következményük az óvodában, miért nem folytattak le érdemi belső vizsgálatot, amikor a problémákról évek óta tudni lehetett, van-e az ügynek köze ahhoz, hogy a gyanúsított édesanyja az önkormányzatban az óvoda vezetőjének felettese volt, miért kötött a baloldali önkormányzat szerződést egy "pedofil cégével", és ezt miért nem mondta fel a mai napig.



A KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy ilyen eset többé ne fordulhasson elő, hozzátéve: a pedofíliával szemben zéró tolerancia van.



Minden ilyen és ehhez hasonló ügyet fel kell deríteni, és a gyermekeknek életre szóló sérüléseket okozó elkövetőknek bűnhődniük kell - fogalmazott.



Simicskó István az ügyben László Imre polgármester, DK-s politikus felelősségére is utalt. Azt mondta, bár a polgármester irányítja a kerületet, az oktatási intézmények, illetve az óvodák irányítása a Momentum politikusai - korábban Orosz Anna, jelenleg Erhardt Attila alpolgármester - kezében van, és jól látható, hogy ez a "munkamegosztás" legalábbis komoly kritikákkal illethető.



Király Nóra, az igazságügyi tárca miniszteri megbízottja, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) elnöke a tájékoztatón szintén megdöbbenését fejezte ki a bűncselekménnyel kapcsolatban. Kiemelte, hogy a magyar kormány elkötelezetten küzd a gyermekvédelemért, és felhívta a figyelmet arra: Magyarországon van érvényben a legszigorúbb gyermekvédelmi törvény Európában, és ezt rövidesen tovább szigorítják.



Elmondta, hogy az ügy kapcsán rengetegen keresték meg, kezd összeállni a kép, ám még mindig nem lehet mindent tudni a történtekről, a jogosan felháborodott és megdöbbent szülők is még mindig csupán "sötétben tapogatóznak".

Az biztosra vehető, hogy ezek az esetek évek óta zajlottak az óvodában, és nem lehet tudni, hány gyermeket ért olyan súlyos trauma, ami bennük akár egy egész életre nyomot hagyhat - fűzte hozzá, jogi és pszichológiai segítséget ajánlva fel az érintetteknek.

Király Nóra szintén az önkormányzat, a polgármester felelősségét hangsúlyozta; szerinte nem foglalkoztak kellőképpen az üggyel, azt nem tárták fel kellő alapossággal.

Azt szeretnék elérni, hogy álljon fel egy önkormányzati vizsgálóbizottság, és azt ne a kerület baloldali vezetése, hanem a Fidesz-KDNP irányítsa - közölte.

Sajtóinformációk szerint szexuális kényszerítés miatt folyik nyomozás egy újbudai óvodában pedagógiai asszisztensként dolgozó férfi ellen. A Fővárosi

Törvényszék szóvivője szombaton megerősítette, hogy a gyanúsítottat letartóztatták, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe vitték.

