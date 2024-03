Krasznogorszk: 133 halott - Az elfogás részletei

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása szerint több 133 ember vesztette életét a Crocus City Hall elleni terrortámadás következtében.

Utoljára frissítve: 2024. március 23. 16:52

2024. március 23. 09:37

Tizenegy ember őrizetbe vételéről tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, köztük mind a négy terroristáéról, aki részt vett a Crocus City Hall kulturális központ elleni terrortámadásban - közölte szombaton a Kreml.

Az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett péntek este egy Telegram-üzenetben a terrorakció elkövetőjeként.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) és az FSZB tájékoztatása értelmében a terrortámadás négy résztvevőjét az orosz szakszolgálatok a brajnszki régióban, az ukrán határ közelében fogták el, és most visszaszállítják Moszkvába. Az orosz elnöki hivatala szerint folyik a terroristák bűntársainak azonosítása.



Az FSZB szerint a terroristák át akarták lépni az orosz-ukrán határt, és ehhez megvoltak a szükséges kapcsolataik az ukrán oldalon. A hatóság megállapította, hogy a terrorcselekményt gondosan kitervelték, a fegyvert egy előre kialakított rejtekhelyen készítették elő.



Alekszandr Hinstejn kormánypárti képviselő kijelentette, hogy a gyanúsítottak Renault gépkocsiját éjjel a Brjanszk megyei Hacuny falu közelében próbálták meg a rendőrök feltartóztatni, ám az autó nem állt meg a felszólításra, ezért tüzet nyitottak rá. A politikus szerint egy terroristát a helyszínen őrizetbe vettek, a többiek az erdőbe menekültek. A második gyanúsítottat moszkvai idő szerint 3 óra 50 perc körül találták meg és vették őrizetbe. Az SZK később arról számolt be, hogy négy gyanúsítottat vettek őrizetbe.



Margarita Szimonjan, a Rosszija Szegodnya orosz állami médiacsoport vezetője és az RT televízió főszerkesztője a Telegram-csatornáján közölte, hogy a gyanúsítottaknak már csak száz kilométer hiányzott a határ eléréséhez.



Az SZK szerint 133 ember vesztette életét a Crocus City Hall ellen péntek este végrehajtott terrortámadásban.



A moszkvai régió egészségügyi minisztériuma közölte, hogy 126 embert ápolnak kórházban. Korábbi tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között három gyermek is van. Hatvan felnőtt és egy fiatalkorú állapota súlyos.



A rendkívüli helyzetek minisztériuma szombat reggelre 107-re bővítette a kórházban ápolt és azonosított személyek nyilvánosságra hozott névsorát.



A Crocus City Hall koncerttermében okozott tűz oltásán és a romeltakarításon szombat reggel 477 ember dolgozott 183 műszaki eszközzel. A lángok péntek éjjel csaknem 13 ezer négyzetméteren harapóztak el.



Péntek este terepruhás támadók automata fegyverekből nyitottak tüzet a Crocus City Hall koncerttermének előterében, majd a nézőtéren is. Az épületben tűz ütött ki. Legkevesebb két robbanás történt és az épület tetőszerkezete beomlott.



A terrortámadás helyszínére szombaton tömegesen vittek virágot az emberek, a véradó helyeken sorok alakultak ki. Moszkva elektronikus reklámkivetítőin péntek óta egy égő gyertya látható, "Gyászolunk 22.03.2024" felirattal. A főváros és a moszkvai régió templomaiban liturgián emlékeztek meg az áldozatokról. A tévétornyokat a nemzeti trikolór színeivel világítják meg Oroszországban.



A moszkvai városvezetés közölte, hogy 3 millió rubeles (mintegy 12 millió forintos) fájdalomdíjat fog fizetni a halálos áldozatok hozzátartozóinak.



Az orosz fővárosban és a régiókban a történtek miatt nem tartják meg a tömegrendezvényeket, az orosz kulturális minisztérium bejelentette, hogy a szövetségi intézményekben elmaradnak az előadások. A történtek miatt egyebek között törölték a hétfőre tervezett Oroszország-Paraguay barátságos labdarúgó mérkőzést is.

