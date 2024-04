A valós közösség és a valós érték találkozik

Tuzson Bence, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, beszédében emlékeztetett: a mai világban a közösség jelentése átértelmeződött, az online világban a közösség valójában magányt jelent, egy olyan világban pedig, amikor a világ egy része eldobja a hitét, a hit mögül eltűnik az értékalap, akkor az érték puszta szó marad, amely az időben átalakul és átértelmeződik.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a felújított Szent Mihály-plébánia átadásán Dunakeszin 2024. április 13-án. MTI/Lakatos Péter

A hit, a vallás és az egyház az egyetlen hely, ahol találkozik egymással az érték hagyományos értelmezése és a közösség mint valós emberek közössége - mondta az igazságügyi miniszter a felújított Szent Mihály plébánia átadásakor Dunakeszin szombaton.

A miniszter hozzátette: ezért fontos az egyházi közösségek erősítése és olyan beruházások támogatása, amelyek révén ezek a közösségek erősebbek lesznek, és képesek arra, hogy alapját szolgálják egy sikeres társadalomnak.



Rámutatott arra is, hogy minden építkezés csak falakat hoz létre, ezért minden beruházást meg kell tölteni élettel, meg kell tölteni hittel, és ahhoz valós egyházi közösségekre van szükség.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arra szólított fel, hogy "mondjunk ellent annak a törekvésnek, ami Nyugat- és Észak-Európában zajlik, és őrizzük meg közösségeinket és közösségi tereinket".



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2010 óta a Kárpát-medencében közel 1900 olyan plébánia, közösségi ház újult meg, melyek a hitéletet szolgálják, emellett 340 új is épült.



A szentmisét követően a felújított plébániát Varga Lajos püspök áldotta meg.



