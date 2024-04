A legfontosabb tudnivalók a június 9-i választásokról

Elstartolt a kampány: a jelölőszervezetek és a jelöltek gyűjtik az aláírásokat, közben pedig a választási plakátok is megjelentek a nagyobb városokban. A következő közel ötven nap arról szól majd, melyik jelölt tudja meggyőzni az embereket, hogy rá szavazzanak. A választók a voksolás menetéről, az átjelentkezésekről és például a külföldi vokslásról a valasztas.hu oldalon tájékozódhatnak.

2024. április 22. 09:43

Szombattól ötven napjuk van az európai parlementi és az önkormányzati választáson indulóknak, hogy meggyőzzék a választópolgárokat. Az induláshoz szükséges aláírásokat az EP-választások esetében május 3-ig, a helyhatósági voksolás esetében pedig május 6-ig kell leadni. Az újra induló polgármesterek a jövőbeni tervek mellett az eddigi elért eredményekre helyezik a hangsúly, mint például Józsefvárosban, az ellenzéki pártok és civil szervezetek támogatásával induló Pikó András. „A főváros talán legerősebb önkormányzati teljesítményével, talán a legelőremutatóbb, legprogresszívabb programjával, és biztosan a legszélesebb társadalmi alapokon nyugvó szövetségével vágunk neki ennek az ötven napnak” – mondta Pikó András.

A helyhatósági tisztségekért újonnan induló jelöltek programjában erősen megjelenik a jelenlegi vezetés kritikája, és az arra adott szerintük helyes megoldás, mint például Újbudán, ahol a polgármesteri tisztségért a fideszes Király Nóra is indul. „Rendet teszünk a parkolási káoszban kiemelt gondot fordítunk a közterületek tisztaságára és a zöldterületek gondozására, bővítésére” – fogalmazott Király Nóra.

Péntekig a szavazásra jogosultak megkapták a választási értesítőt, amiből kiderül, hogy mikor és hová kell menniük szavazni. Ha valaki nem kapott ilyet értesítőt, akkor a helyi választási irodánál igényelhet újat. Június kilencedikén Európai Parlamenti választások lesznek. Ezen pártokra, illetve azok listáira lehet szavazni. A jelölőszervezetek maximum 21 fős listát állíthatnak, mivel Magyarország népességarányosan ennyi képviselőt küldhet az EP-be. A választási részvételtől függően egy mandátum megszerzéséhez nagyjából 180 ezer voksra lesz szükség. Vagyis minél több szavazat érkezik egy pártra, annál több képviselője lesz az EP-ben. Most először a helyhatósági választásokat is ezen a napon rendezik.

Országosan továbbra is az eddigi szabályok szerint lehet majd voksolni a polgármesterekre és a helyi képviselőkre, akik pártok, civilszervezetek jelöltjei és függetlenek is lehetnek. A leadott szavazatok alapján számítják ki az egyes vármegyei közgyűlésekben helyet foglaló képviselők számát is.

A fővárosban a 2019-es választásokhoz képest most listás választást tartanak, vagyis pártok és jelölőszervezetek jelöltjeire lehet voksolni, és az így leadott szavazatok alapján alakul ki a Fővárosi Közgyűlés összetétele. Június második vasárnapján tartják majd a nemzetiségi választásokat is. A települési nemzetiségi választáson 3 vagy 5 jelöltre, a területi és az országos választáson egy listára lehet majd szavazni. A választás.hu oldalon további információk is megjelentek a választás menetéről. Az oldalon található nyolc kisfilmből kiderül, mit kell tennie annak, aki átjelentkezne, vagy aki külföldön voksolna. De a levélszavazás menetéről is részletes tájékoztatást lehet kapni.

M1, hirado.hu