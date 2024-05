Akár 190 tagú lehet a magyar olimpiai csapat Párizsban

A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára szerint 22-23 sportágban lehetnek majd érdekeltek a mieink Párizsban, ahol ideális szálláshelyet sikerült lefoglalniuk a magyar szervezőknek. Arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a legtöbb magyar induló számára egy vagy két edzésnapot biztosítanak a helyszínen, még mielőtt megkezdődik a versenyük.

2024. május 13. 16:52

A Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén elfogadta a párizsi olimpia magyar küldöttségének „hosszú” listáját. Gyulay Zsolt, a szervezet elnöke kiemelte, hogy a labdás sportágakban húsz év után ismét négy magyar csapat szerepelhet az ötkarikás játékokon, valamint „nagyon dicséretesnek” nevezte, hogy a vívóknál minden fegyvernemben és minden nemben lesz magyar induló a francia fővárosban. Úgy véli, kezd beérni a tao-rendszer, szerinte a négy csapatkvóta egyértelműen ezt igazolja.

A birkózók múlt heti, isztambuli világkvalifikációs versenyén Lévai Zoltán (kötöttfogás, 77 kg) és Ligeti Dániel (szabadfogás, 125 kg) is olimpiai kvótát szerzett, így már 158 magyar sportoló indulása biztos Párizsban. A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára az InfoRádióban elmondta: reményeik szerint meghaladja a 180 főt és közel lesz a 190-hez a magyar sportolói létszám a nyári játékokon. Eddig hivatalosan tizenhét sportágban vívták ki a párizsi szereplési jogot a mieink, ugyanakkor például cselgáncsban még nem zárták le a világranglistát, így még bővülhet a lista. Fábián László szerint reális lehet, hogy 22-23 sportágban versenyeznek majd a magyarok az idei olimpián, ahol 32 sportág 329 versenyszámában zajlanak majd a küzdelmek.

„Nagyban jelzi Magyarország sporterejét, hogy az olimpia műsorán szereplő sportágak kétharmadában ott leszünk” – jegyezte meg a sportvezető.

Mint fogalmazott, a francia fővárosban a MOB szempontjából az egyik legnagyobb kihívás a „kinti élet megszervezése” lesz, hiszen az ágyméretek leadásától kezdve az ételek összetételén, a helyi közlekedési viszonyok megismerésén és a helyi edzések kivitelezésén át a szabad jegyek megvásárlásáig rengeteg logisztikai feladatuk van. Felhívta a figyelmet, hogy jó néhány eszközt kell eljuttatni a helyszínre, így például hajókat, rudakat, hűtőszekrényeket vagy lovakat is. „Egy ideje már nagyüzemben dolgozunk, hogy minden rendben legyen a szervezéssel” – tette hozzá. Fábián László kitért arra is, hogy külön kell majd ventilátorokat bérelni a sportolók szobáiba. Mint mondta, a házigazdák „ragyogó technikai megoldást alkalmaztak” a Szajna partján található olimpiai falu kialakításánál, ugyanis a folyó 18-19 fokos vizét keresztülvezetik az épületek falain, és így próbálják majd lehűteni az egyes helyiségeket.

Ugyanakkor a magyar delegáció illetékesei is ügyelnek majd arra, hogy ne melegedjenek túl a szobák, ezért bérel külön a MOB ventilátorokat és légkondicionáló berendezéseket. A szervezet főtitkára közölte: „nagy nehézségek árán”, de végül sikerült északi fekvésű épületet lefoglalniuk a magyar sportolók szálláshelyéül az olimpiai faluban, így remélhetőleg nyugodtan, megfelelő körülmények között pihenhetnek a versenyek előtt és után.

Mivel Párizs nagyon közel, másfél-két órányi repülőútra van Magyarországtól, és ezúttal nem kell figyelni az akklimatizálódásra sem, Fábián László tájékoztatása szerint lesznek olyan sportolóink is, akik csak néhány nappal a versenyük megkezdése előtt érkeznek majd meg a francia fővárosba. Ezzel kapcsolatban a MOB munkatársai az elmúlt hetekben már elvégezték a szükséges logisztikai intézkedéseket. A főtitkár elmondta: a legtöbb magyar sportoló három nappal a versenye előtt fut be Párizsba, így a rajt előtt még egy vagy maximum két edzésnapot biztosítanak a számukra a helyszínen. Fábián László hozzátette: addig is természetesen idehaza is minden körülményt megteremtenek annak érdekében, hogy a sportolóink semmiben sem szenvedjenek hiányt – legyen szó táplálkozásról, edzésről vagy regenerálódásról.

