Most telitalálat a Békement elnevezése

A résztvevők közül többen "Hajrá Magyarország!", "Fidesz", "Szavazz! Június 9.", "No war, No gender, No migration" feliratútáblákat, illetve helységnevekkel feliratozott zászlókat tartottak a magasba, illetve megjelent egy European Union Civil Cooperation Council feliratú zászló is.

Utoljára frissítve: 2024. június 1. 15:32

2024. június 1. 13:26