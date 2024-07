Vucic: az válik bűnössé, aki a támadás célpontja

Vucic szerint minden fordítva van, például a béke kérdése is. "Ha valaki a béke mellett szólal fel, például amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a béke mellett áll, vagy ha bárki közülünk azt mondja, hogy a béke pártján áll, akkor ők azt mondják: nem, nem, te nem a béke mellett állsz" - részletezte a szerb elnök.

2024. július 14. 16:57

Vucic abbéli hitének adott hangot, hogy "kevesebb agresszió lesz, különösen azok részéről, akik mindig mást neveznek erőszakosnak, és a leggyakrabban éppen tőlük érkezik a támadás. Hiszek az amerikai nép erejében, hogy képes lesz mindezen túllépni, és hiszem azt, hogy mi, Szerbiában is képesek leszünk megőrizni a racionalitásunkat, és meg fogjuk érteni, hogy milyen fontos a béke, milyen fontos a stabilitás, és hogy előre fogjuk tolni az országunkat" - húzta alá.

Reményét fejezte ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök, hogy "gyűlölet őrülete", amely terjed a világon, megszűnik hamarosan, egyben gyors felépülést kívánt Donald Trump volt amerikai elnöknek az ellene elkövetett merénylet után.

Vucic szerint a volt amerikai elnök elleni támadást a gyűlölet motiválta. Véleménye szerint felfordult a világ, mert az válik bűnössé, aki a támadás célpontja volt. Mint mondta, éppen azok az úgynevezett woke, liberális mozgalmak a legerőszakosabbak, amelyek az erőszak ellen szólalnak fel. Minden pont az ellentéte annak, mint amit mondanak - fogalmazott. "Amikor azt mondják, hogy büntessen meg téged Allah, akkor azt mondják, hogy ez nemes dolog, de valójában az a hibás, aki a támadás áldozata. Amikor azt mondják, hogy uránnal kell gyerekeket ölni, akkor nem az a hibás, aki ezt mondta, őket meg kell védeni. Azokat kell elítélni, akiket szegényített uránnal, vagy bármilyen uránnal meg akarnak ölni" - utalt a szerb államfő arra, hogy amikor a NATO 1999-ben Jugoszláviát bombázta, a bombákban szegényített urán is volt, ami azóta a szerbiai orvosok szerint számos daganatos megbetegedést okozott az országban.



Milos Vucevic szerb miniszterelnök is reagált támadásra. Szerinte az erőszaknak nincs és nem lehet helye a politikában. "Mindannyian együtt kell nemet mondjuk mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy golyóval, nem pedig szavazócédulákkal lehet döntéseket hozni. A demokráciát meg kell védeni, az emberi élet pedig sérthetetlen" - húzta alá a szerb kormányfő.



Ivica Dacic szerb belügyminiszter szerint a Donald Trump elleni merénylet a bizonyíték arra, hogy milyen következményekkel jár egy gyűlölettel, fenyegetésekkel és egy ember dehumanizációjával járó kampány.

