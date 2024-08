BL-selejtező - Ferencváros-Mydtjilland - Félidő: egy-null

A Fradi támadó szellemben lépett pályára és küzdött, a 17. percben ennek meglett az eredménye.

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 13. 21:04

2024. augusztus 12. 19:09

Pascal Jansen vezetőedző (j) és Kristoffer Zachariassen középpályás a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a másnapi Ferencvárosi TC - Midtjylland (dán) Bajnokok Ligája visszavágó selejtezőmérkőzés előtt a Groupama Arénában 2024. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert

A 39. percben Ramírez sárga lapot kapott egy belépőért.

17. perc: Abu Fani szabadrúgásból nyeste középre a labdát. Cissé kapura fejelt, Ólafsson páncélmellényéről kipattant, Cissé ügyetlenül rúgott bele, de kapufáról a hálóba pattant a bőrgolyó: 1-0

A mieink:

Dibusz - Makreckis, Cissé, Gustavo, Ramírez - Abu Fani, Rommens, Zachariassen - Traoré, Pesics, Ben Romdhan

Pascal Jansen vezetőedző szerint elsősorban a helyzetkihasználáson kell javítania a Ferencvárosnak ahhoz, hogy kedden a hazai visszavágón kétgólos hátrányból megfordítsa a Midtjylland elleni párharcot a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

"Az első félidőben erősek voltunk, de a helyzetkihasználás nem volt jó. Nemzetközi szinten nem lesz öt-hat helyzetünk, csak kettő-három, de azt ki kell tudni használni" - mondta hétfői sajtótájékoztatóján a nyáron kinevezett holland szakember. - "Remélem, tele lesz a stadion, mert minden egyes Fradi-szurkolóra szükségünk van. Noha Dániában volt gyengébb pillanata, ez a csapat megérdemli a buzdítást."



Jansen felidézte, hogy a herningi első felvonás után csak azt kérdezte a játékosaitól, voltak-e már olyan helyzetben, amikor az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, mert ezzel rá akart világítani arra, hogy ez a párharc még korántsem dőlt el.



"Nehéz volt lenyelni, hogy saját hibáink miatt kaptunk ki 2-0-ra, de tudnunk kell kezelni ezt a szituációt. Ezt meg kell oldanunk hazai pályán, amihez elengedhetetlenül fontos, hogy magabiztosan álljunk a feladathoz" - jelentette ki az 51 éves tréner, aki több gyenge pontot is talált a rivális játékában.



Jansen felidézte, hogy pályafutása során volt már olyan párharca, amelyet csapata kétgólos vereség után fordított a maga javára hazai pályán, ugyanis tavaly tavasszal az AZ Alkmaarral 2-0-ra kikapott a belga Anderlecht vendégeként, majd Hollandiában ugyanilyen arányban győzött az együttese, amely végül 11-esekkel jutott négy köze a Konferencia-ligában.



Kristoffer Zachariassen úgy vélte, a Midtjylland nagyon jó csapat, amely fizikálisan nagyon erős és a pontrúgásai rendkívül veszélyesek, erre nagyon oda kell figyelniük. Szintén a dán rivális erősségei között említette a hosszú indításokat és a párharcokat.



"Nehéz helyzetben vagyunk, de a szurkolóink támogatásával sikerülhet. Minél hamarabb szeretnénk megszerezni az első gólt, mert akkor még sok időnk lehet a másodikra, és játszhatunk türelmesen. Képesek vagyunk akár kétszer-háromszor betalálni, de fontos lesz a kapunkat megőrizni a góltól."



A norvég középpályás kifejtette, a kedd-szombat ritmus ellenére fizikálisan jó állapotban van a csapat és készen áll az összecsapásra, kiváltképpen önbizalommal felvértezve a DVTK felülmúlása után.



A BL-főtáblára jutáshoz a mostanival együtt két párharcot kell nyerni, a győztes az utolsó körben a pozsonyi Slovan és a ciprusi APOEL továbbjutójával találkozik és legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A vesztes átkerül a második számú európai kupasorozat selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzdhet meg.

Nehéz, de nem reménytelen helyzetben a Ferencváros

A Ferencváros nehéz, de nem reménytelen helyzetből várja a Midtjylland elleni keddi hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

Hét éve, az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában még nehezebb helyzetben voltak a zöld-fehérek a második felvonás előtt, ugyanis akkor idegenben kellett volna ledolgozniuk a kétgólos hátrányukat a dán riválissal szemben. Akkor egy újabb kétgólos vereség következett, most viszont saját közönségük támogatását élvezve jobb eredményt remélnek a Ferencváros játékosai, akik közül Dibusz Dénes és Botka Endre volt részese annak a rossz emlékű párharcnak is.



Ezúttal az első, herningi találkozón a magyar bajnok idénybeli legrosszabb teljesítményét nyújtotta, a második félidőt tekintve még örülhetett, hogy megúszta 2-0-os vereséggel, ugyanis Dibusz büntetőt is hárított. Ami bizakodásra adhat okot, hogy a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával az FTC a másik négy meccsét megnyerte úgy, hogy tíz gólt szerzett és csupán egyet kapott, a hétvégén például 2-0-ra győzött a Diósgyőr vendégeként. Az viszont nehézséget jelenthet a győzelmi kényszerben, hogy a támadósorból Marquinhost eladta a klub, a gólkirály Varga Barnabás pedig még nem épült fel az Európa-bajnokságon elszenvedett arcsérüléséből.



Az elmúlt négy évben egyszer a BL-ben, kétszer az Európa-ligában főtáblás Midtjylland szintén 2-0-s győzelemmel hangolt a budapesti visszavágóra, így két-két sikerrel és döntetlennel áll a dán bajnokságban.



A Ferencvárosnak a Midtjyllandon kívül sincsenek szép emlékei a dán csapatokkal: az UEFA Kupában 1990-ben ugyancsak kettős vereséggel esett ki a Bröndbyvel szemben, míg 2003-ban két döntetlen után 11-esekkel búcsúzott az FC Köbenhavn ellen, azaz mostanáig egyszer sem tudta legyőzni a skandináv ország képviselőit. A rivális a 2017-es párharc mellett egy évvel korábban a Videotont is felülmúlta Székesfehérváron, viszont a hazai visszavágón 1-0-ra kikapott, így végül a hosszabbításban egyenlítve jutott tovább.



A BL-főtáblára jutáshoz a mostanival együtt még egy párharcot kell nyerni, a győztes az utolsó körben a pozsonyi Slovan és a ciprusi APOEL továbbjutójával találkozik és legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A vesztes átkerül a második számú európai kupasorozat utolsó fordulójába, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzdhet meg.



A kedden 20 órakor kezdődő visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti.



MTI; Gondola