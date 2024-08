Pszichopata EU-politikusok magas pozícióban

Könnyű felismerni: a fegyvergyártók és a korrupt politikusok közös érdeke, hogy minél tovább tartson az ukrajnai háború. Korábban is mondtam, de ezúttal megismétlem, hogy nincs annál aljasabb nyerészkedés, mint ami százezrek élete és milliók szenvedése árán hoz hasznot – rögzíti Bánó Attila.

2024. augusztus 31. 08:04

Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben. Bánó Attila publicistát kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, „Az EU célja további 60 ezer ukrán katona kiképzése" – jelentette be egy szélsőséges EU-politikus Brüsszelben. „Az ukrán hadseregnek több mint 2100 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezés vonalán" – hangzik az orosz minisztérium napi közleménye. Jogosan állapítjuk-e meg, hogy az Európai Unió csúcsán pszichopaták is hoznak döntéseket?

– Fontos hangsúlyozni, hogy a 2100 elesett vagy megsebesült ukrán katona az oroszok napi közleményében szerepelt, tehát nem heti vagy havi veszteségről beszélünk. Ha ez az adat esetleg túlzó, és csak a felét tartjuk reálisnak, akkor is borzalmas. A brüsszeli bejelentés a további hatvanezer ukrán katona kiképzéséről hangozhatna úgy is, hogy ennyi ukránt küldünk a vágóhídra, mert ezt várja tőlünk az USA demokratának mondott, lényegében szélsőséges balliberális vezetése.

Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mostanában magyarázta el Brüsszelben a fél világnak, hogy a nemzetközi jog szerint Oroszország az agresszor, ezért Ukrajna a nyugati fegyvereket használhatja Oroszország területén is. Közölte azt is, hogy az év végéig 75 ezer ukrán katonát akarnak kiképezni.

Ez a főképviselő ugyanolyan lator, mint a többi brüsszeli lakájpolitikus. Egyrészt úgy beszél emberek ezreinek életéről, mintha csak sakkfigurákról lenne szó, másrészt ugyanazt az elcsépelt indoklást emlegeti, mint amit az USA, a NATO és az Európai Bizottság vezetői, akik gyengeelméjűnek tekintik az egyszerű polgárokat. Hozzáteszem, a média által félrevezetett tömegekre nézvést ezt ma még megtehetik, de ettől az igazság, nevezetesen a Nyugat agresszív terjeszkedése, Oroszország nemzetbiztonsági érdekeinek semmibevétele még tény marad, és ezt egyre többen felismerik Európában.

– Ukrajnának „legalább 40 milliárd euró biztonsági segítséget nyújtanak a következő évben" – fogalmaz egy, eredetileg védelemre hivatott nagy nemzetközi katonai szervezet közleménye. Ez a tömérdek pénz a fegyveriparba ömlik. Honnan tudhatjuk, hogy a hadi vállalatok kasszájából visszafelé is áramlik a pénz: a döntést meghozó politikusok zsebébe?

– Az Európába exportált, illetve az onnan továbbadott fegyverek hatalmas nyereséget hoznak a gyártóknak. Tudjuk, az USA a világ legnagyobb fegyver exportőre, és az európai fegyverimportnak már hatvan-nyolcvan százalékát adja. Az ukrajnai háború nyomán kialakult fegyverkezési igényeket az európai gyártási kapacitások nem tudják kielégíteni, így szinte törvényszerű, hogy erre a „piacra” betörnek az amerikai gyártók. Amerikai forrásból is tudunk azokról a korrupciós botrányokról, amelyek ezt az ágazatot érintik, és a korrupció mocsarában a brüsszeli „elit” számos tagja is besározódott. Nem véletlen, hogy az ottani döntéshozók egymással versengve szorgalmazzák az ukrajnai háború elnyújtását. Könnyű felismerni: a fegyvergyártók és a korrupt politikusok közös érdeke, hogy minél tovább tartson az ukrajnai háború. Korábban is mondtam, de ezúttal megismétlem, hogy nincs annál aljasabb nyerészkedés, mint ami százezrek élete és milliók szenvedése árán hoz hasznot.

– Luxusvillák épülnek, cserélnek gazdát az ukrajnai háború körül örvénylő pénzekből. Igen ám, de ehhez naponta több száz, néha ezer ukrán fiatalembernek meg kell halnia. Ezzel Európa egyik nagy szervezetének csúcsán is tisztában vannak, de erőltetik a háborút. Sajnos ez a csúcs a magyar családok sorsát is hatékonyan ronthatja. Hogyan erősíthetjük meg e bűnszervezettől való szuverenitásunkat?

– Ez nem könnyű olyan közegben, amely velünk szemben ellenséges, és a saját szabályait is megsérti annak érdekében, hogy bennünket hatalmas pénzbüntetésekkel és különféle retorziókkal sújtson. Régóta szenvedünk attól, hogy Brüsszel tagállami hatásköröket próbál elvonni, és az Ursula von der Leyen elnök asszony által irányított EB politikai okokból zaklatja hazánkat. A teljesen elhibázott migrációs politika és a közös európai külpolitika iránti lojalitást hiányát vetik Magyarország szemére, miközben visszatartják a felzárkózást célzó uniós pénzeket, nem járulnak hozzá a határvédelmi költségeinkhez és hatalmas károkat okoztak hazánknak is az oroszellenes szankciókkal, az ostoba zöldpolitikával és még sok mindennel.

Szijjártó Péter külügyminiszterünknek nincs könnyű dolga és egyetértek Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, aki Ursula von der Leyen egyik provokatív kijelentésére válszolva ezt üzente: „Senki nem okolja az ukránokat az orosz megszállás miatt, viszont minden józan gondolkodású ember okolja a nyugati háborúpárti elitet az elhibázott, felelőtlen, veszélyes és Európát hanyatlásba taszító politikáért”.

Ez a lényeg, erről kell beszélni és bízni abban, hogy az a szövetségi rendszer, amelyikhez tartozunk, előbb-utóbb a normalitás útjára lép.

Molnár Pál

