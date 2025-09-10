Hölvényi György: Ukrajna nem lehetőség, hanem elsősorban biztonsági kockázat Európa számára

Brüsszelnek is fel kell ismernie, hogy Ukrajna ma nem lehetőség, hanem elsősorban biztonsági kockázat Európa számára – hangsúlyozta közösségi oldalán kedden a KDNP európai parlamenti képviselője.

2025. szeptember 10. 16:34

Hölvényi György közölte: az Európai Parlamentben Ukrajna helyzetéről vitáztak, ahol ismét elhangzott a brüsszeli fősodratú háborúpárti álláspont; ők soron kívül felvennék Ukrajnát az Európai Unióba, és az európai polgároknak járó fejlesztési források jelentős részét is Ukrajnának adnák.

Mi ezzel szemben továbbra is elutasítjuk a háborúpárti politikát, és világosan kimondjuk: nem a háborút kell behozni az Európai Unióba, hanem a békét kell odavinni Ukrajnába!

– szögezte le a kereszténydemokrata politikus. Hozzáfűzte, „tegyük egyértelművé mindenki számára: a béke az egyetlen járható út a konfliktus lezárására. Európa felelőssége, hogy a békét válassza, ez minden európai polgár érdeke!”

Facebook / Hölvényi György