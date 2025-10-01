Semjén Zsolt a Szőlő utcai botrányról és nemzetpolitikai kérdésekről

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a közmédia 48 perc című műsorában reagált a Szőlő utcai ügy nyomán kialakult vitákra, és beszélt a nemzetpolitika aktuális kérdéseiről is.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a közmédia 48 perc című műsorában reagált a Szőlő utcai ügy nyomán kialakult vitákra, és beszélt a nemzetpolitika aktuális kérdéseiről is. A politikus elmondta:

felszólalása a parlamentben nem volt előre megtervezett, hanem erkölcsi alapon történt.

Mint fogalmazott, „ez nem egy politológiai megfontolás volt, hanem az identitásomat érintő támadásra adott válasz”.

A bírálatokra reagálva hangsúlyozta:

nem mosta össze a pedofíliát és az LMBTQ-közösséget, hanem három különálló állítást fogalmazott meg.

Kiemelte, hogy „kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának”, másrészt a keresztény értékek védelmében elsőként szállt szembe az LMBTQ-lobbival, harmadrészt pedig szerinte a Demokratikus Koalíció támadásai mögött egyházellenes motivációk állnak.

Semjén Zsolt szerint a politikai viták természetesek, de elutasította a személyes rágalmakat. „A politikai nézetek ütköztetése helyes, de az ember becsületének és identitásának alaptalan támadása elfogadhatatlan” – fogalmazott. Úgy vélte, az ellene és kormánytársa ellen irányuló vádak túlmutatnak a személyes szférán, és valójában a kormány destabilizálását célozzák, akár külföldi szálakkal is.

A műsorban kitért arra is, hogy a történtek a családját is megviselték, különösen az interneten terjedő fenyegetések. Feleségének támogatását köszönettel emelte ki.

Az ellenzéki kritikákra, miszerint a kormánypártok is éltek karaktergyilkossági eszközökkel, a miniszterelnök-helyettes úgy reagált: a jelenség sajnálatos módon része lett a politikai életnek, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy őt és társát a legsúlyosabb bűncselekményekkel vádolták meg.

A beszélgetés második részében a nemzetpolitikáról volt szó.

Semjén Zsolt szerint az uniós csatlakozás nem hozta meg a várt előrelépést az őshonos kisebbségek védelmében, ezért Magyarország feladata a külhoni magyar közösségek támogatása.

Úgy fogalmazott: „az EU a kisujját sem mozdította a kisebbségi ügyekben”, ezért szerinte az anyaországnak kell garantálnia a jogokat és a megmaradás feltételeit.

Ukrajna európai uniós és NATO-közeledésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok jogainak helyreállítása nélkül „nincs miről beszélni”.

Példaként hozta fel a szerb–magyar viszony javulását, amely szerinte bizonyítja, hogy megfelelő politikai akarat esetén a kisebbségi kérdések rendezhetők.

Semjén részletesen beszélt a külhoni magyar közösségek támogatási formáiról is: az oktatási intézmények fenntartásától a gazdaságfejlesztési programokon át a diaszpóra identitásőrző kezdeményezéseiig.

Kiemelte, hogy a kettős állampolgárság kiterjesztésével eddig 1,2 millió ember vált magyar állampolgárrá.

A miniszterelnök-helyettes szerint a külhoni magyarok megmaradásának kulcsa egyszerre a kulturális és gazdasági támogatás, valamint a magyar–magyar kapcsolatok erősítése. Mint mondta, a Magyar Állandó Értekezlet és a Határtalanul program lehetőséget teremt arra, hogy az egész Kárpát-medencét személyes kapcsolatok szőjék át.

