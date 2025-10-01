Semjén Zsolt a Szőlő utcai botrányról és nemzetpolitikai kérdésekről

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a közmédia 48 perc című műsorában reagált a Szőlő utcai ügy nyomán kialakult vitákra, és beszélt a nemzetpolitika aktuális kérdéseiről is. A politikus elmondta:
felszólalása a parlamentben nem volt előre megtervezett, hanem erkölcsi alapon történt.
Mint fogalmazott, „ez nem egy politológiai megfontolás volt, hanem az identitásomat érintő támadásra adott válasz”.
A bírálatokra reagálva hangsúlyozta:
nem mosta össze a pedofíliát és az LMBTQ-közösséget, hanem három különálló állítást fogalmazott meg.
Kiemelte, hogy „kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának”, másrészt a keresztény értékek védelmében elsőként szállt szembe az LMBTQ-lobbival, harmadrészt pedig szerinte a Demokratikus Koalíció támadásai mögött egyházellenes motivációk állnak.
Semjén Zsolt szerint a politikai viták természetesek, de elutasította a személyes rágalmakat. „A politikai nézetek ütköztetése helyes, de az ember becsületének és identitásának alaptalan támadása elfogadhatatlan” – fogalmazott. Úgy vélte, az ellene és kormánytársa ellen irányuló vádak túlmutatnak a személyes szférán, és valójában a kormány destabilizálását célozzák, akár külföldi szálakkal is.
A műsorban kitért arra is, hogy a történtek a családját is megviselték, különösen az interneten terjedő fenyegetések. Feleségének támogatását köszönettel emelte ki.
Az ellenzéki kritikákra, miszerint a kormánypártok is éltek karaktergyilkossági eszközökkel, a miniszterelnök-helyettes úgy reagált: a jelenség sajnálatos módon része lett a politikai életnek, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy őt és társát a legsúlyosabb bűncselekményekkel vádolták meg.
A beszélgetés második részében a nemzetpolitikáról volt szó.
Semjén Zsolt szerint az uniós csatlakozás nem hozta meg a várt előrelépést az őshonos kisebbségek védelmében, ezért Magyarország feladata a külhoni magyar közösségek támogatása.
Úgy fogalmazott: „az EU a kisujját sem mozdította a kisebbségi ügyekben”, ezért szerinte az anyaországnak kell garantálnia a jogokat és a megmaradás feltételeit.
Ukrajna európai uniós és NATO-közeledésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok jogainak helyreállítása nélkül „nincs miről beszélni”.
Példaként hozta fel a szerb–magyar viszony javulását, amely szerinte bizonyítja, hogy megfelelő politikai akarat esetén a kisebbségi kérdések rendezhetők.
Semjén részletesen beszélt a külhoni magyar közösségek támogatási formáiról is: az oktatási intézmények fenntartásától a gazdaságfejlesztési programokon át a diaszpóra identitásőrző kezdeményezéseiig.
Kiemelte, hogy a kettős állampolgárság kiterjesztésével eddig 1,2 millió ember vált magyar állampolgárrá.
A miniszterelnök-helyettes szerint a külhoni magyarok megmaradásának kulcsa egyszerre a kulturális és gazdasági támogatás, valamint a magyar–magyar kapcsolatok erősítése. Mint mondta, a Magyar Állandó Értekezlet és a Határtalanul program lehetőséget teremt arra, hogy az egész Kárpát-medencét személyes kapcsolatok szőjék át.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, ebben a kérdésben nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.
-
A KDNP Országos Választmánya 1989. szeptember 30-án tartotta első ülését. Ez az esemény lett a párt újjászervezésének szimbóluma. Sokan tették fel akkor és teszik fel ma is a kérdést, hogy a 21. században lehet-e helye egy vallási értékek alapján szerveződő pártnak? A válasz egyértelmű: igen! A Kereszténydemokrata Néppárt iránytűként, azokat az értékeket képviseli a magyar társadalomban, melyektől a legtöbb ország Nyugat-Európában már elszakadt.
-
Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes Facebook-posztban kommentálta a Szőlő utcai javítóintézet körül kialakult vitát. A politikus szerint a baloldali sajtó továbbra is „keservesen” próbálja napirenden tartani a „már kipukkadt Szőlő utcai áhírbotrányt”.