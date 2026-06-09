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2026. június 9. 06:04

Az a prioritás, hogy a finnekkel szembeni meccs utolsó 20 percében történtek ne ismétlődjenek meg kedden a kazahok elleni mérkőzésen - mondta a barátságos találkozót megelőző hétfői sajtótájékoztatón a debreceni Nagyerdei Stadionban Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A magyarok hétfőn nyilvános edzést is tartottak a hajdúsági vármegyeszékhely arénájában, a tréningre a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fennállásáénak 125. évfordulójával összefüggésben 125 forintért lehetett jegyet venni. A magyar futballisták mintegy ötezer néző előtt készültek a keddi megméretésre.

Ezzel kapcsolatban Rossi elmondta, megérdemlik a szurkolók, hogy lássák a játékosokat, találkozzanak velük, közös fotót készítsenek vagy autogramot kérjenek, ugyanis a drukkerek a válogatott "üzemanyaga" minden mérkőzésen.

A Kazahsztán elleni mérkőzéssel kapcsolatban a 61 éves szövetségi kapitány kiemelte, nem szabad, hogy megtörténjen az, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében volt látható. Abban a periódusban három ellentámadása is volt az ellenfélnek, de ezt nem engedhetik meg maguknak újra, a magyar válogatottnak kell a labdát birtokolni és irányítani a mérkőzést.

"Támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni" - hangsúlyozta Rossi.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember kiemelte, nagyon fontos a magyar futballnak, hogy legyenek tehetséges fiatalok, akikből lehet meríteni a válogatottnak is.

Jelenleg is keresik és be is hívják a legtehetségesebbeket, közülük néhányan kedden is fognak játszani Kazahsztán ellen. Rossi szerint ezekben a játékosokban nagy potenciál van. Az NB I-ben játszó futballistákat is ismerik és figyelik, senkit sem szimpátia alapján hívnak be a válogatottba - emelte ki.

A játékosok képviseletében Tóth Alex, a Premier League-ben hatodik Bournemouth középpályása kiemelte, hogy

Angliában ismerik a nagy múltú hazai klubokat, akár a Ferencváros vagy a Honvéd csapatát, és jobban figyelnek az utóbbi időben a magyar labdarúgókra, de ez a válogatottban való szereplésnek is köszönhető.

A magyar válogatott és a kazah csapat összecsapása - amelyre minden jegy elkelt - kedden 19 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth B. - Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. - Schäfer, Vitális - Lukács, Tóth A., Szoboszlai - Varga B.

Borítókép: Debrecen, 2026. június 8. A magyar labdarúgó-válogatott edzése a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 8-án. A csapat másnap Kazahsztán ellen játszik barátságos mérkőzést. MTI/Czeglédi Zsolt

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