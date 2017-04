Trump kitette a nemzetbiztonság második vezetőjét is

2017. április 10. 09:40

Donald Trump amerikai elnök elmozdította a Nemzetbiztonsági Tanácsból vasárnap Kathleen Troia McFarland helyettes főtanácsadót is a lemondatott főtanácsadó, Michael Flynn után.

A 66 éves KT McFarland a februárban távozó Flynn bizalmasaként volt ismert, s alig két hónappal beiktatása után kérte fel távozásra Trump elnök. A kinevezése előtt hosszú időn keresztül a Fox televízió biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó kommentátoraként tevékenykedő McFarland várhatóan szingapúri nagykövet lesz.



A Fehér Ház döntését az első kommentálók a mostani nemzetbiztonsági főtanácsadó, Herbert McMaster helyzetének megerősödéseként értékelik. A széles körben nagy elismertségnek és tiszteletnek örvendő McMaster altábornagynak - amikor februárban átvette a lemondatott Flynn helyét - az akkori sajtóhírek szerint egyik feltétele az volt, hogy saját csapatot alakíthasson ki magának.



McFarland elmozdításának közvetlen előzménye, hogy Donald Trump néhány nappal ezelőtt eltávolította a Nemzetbiztonsági Tanácsból az egyik stratégiai főtanácsadóját, Steve Bannont is. Bannon egyelőre a Fehér Házban maradt, belpolitikai tanácsadóként, de egyre több információ és oknyomozó riport jelenik meg arról az amerikai sajtóban, hogy esetleg már ott sem biztos a pozíciója, rendkívül feszült ugyanis a viszonya Jared Kushnerrel, Donald Trump másik tanácsadójával, aki egyúttal az elnök veje. Vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában McMaster kisebbíteni próbálta Bannon elmozdítását, mondván, "ez nem olyan jelentős esemény, mint amilyennek látszik".



McFarland korábban, a hetvenes években már dolgozott a Nemzetbiztonsági Tanácsban, majd a Reagan-kormányzat idején a Pentagon (védelmi minisztérium) munkatársa volt, s mások mellett az akkori védelmi miniszter, Caspar Weinberger egyik beszédírója. Befolyása a Nemzetbiztonsági Tanácsban Michael Flynn távozása után csökkenni kezdett, ráadásul márciusban új főtanácsadó-helyettest is kineveztek, a Trump elnök lánya, Ivanka Trump közeli barátjaként számon tartott Dina Powell személyében.



A McFarland leváltásáról szóló hírt a Bloomberg hírügynökség jelentette elsőként. Hivatalosan még nem jelentették be, állítólag azért, mert a Fehér Ház várja Szingapúr informális válaszát McFarland nagyköveti jelölésére.

