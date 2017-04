Egyre türelmetlenebbek a németek

Egyre kevesebb német látja szívesen az újonnan érkező menekülteket, és egyre többen sürgetik azt is, hogy a kormány uniós szinten is gondoskodjék a menekültek méltányos elosztásáról. A németek 54 százaléka úgy véli, hogy hazája elérkezett teherbírásának végső határára és képtelen újabb migránsok befogadására. Két évvel ezelőtt – mielőtt a kancellár szélesre tárta az ország kapuit a menekülők előtt – még alig 40 százaléka helyezkedett erre az álláspontra. A Bertelsmann Alapítvány megbízásából a közelmúltban készített nagyszabású közvéleménykutatás azonban azt is kimutatta, hogy a német válaszadók háromnegyed része elismeréssel tekint azokra a menekültekre, akik időközben állást vállaltak vagy tanulmányokba kezdtek.