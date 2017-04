Soros pártján állnak az ellenzéki erők

Kiállnak Soros György mellett az ellenzéki pártok, ezért voltak ott a tüntetésen - ezt az MSZP-s Lendvai Ildikó nyilatkozta a vasárnapi demonstráción, amikor az egyik hírportál arra kérte: magyarázza el angolul, hogy miért vesz részt a tüntetésen. Az egykori vezető szocialista politikus arról is beszélt, hogy nem csak a CEU-ról szól a tüntetés. Erre a beszédek is ráerősítettek, az egyik szónok például arról beszélt, hogy a migránsok befogadásáért is tüntetnek.

Az ellenzéki pártok természetesen Soros György pártján állnak – ezt mondta Lendvai Ildikó az MSZP volt elnöke a vasárnapi demonstráción. A felvételt a Mandiner újságírója készítette, aki megpróbálta angolul elmagyaráztatni a felbukkanó ellenzéki politikusokkal, hogy miért vesznek részt a tüntetésen.

Gréczy Zsolt, a DK szóvivője azt mondta: nem tudná angolul elmondani, hogy miért ment el a tüntetésre. Az Együtt elnöke pedig tolmácsot kért.

Az MSZP-s Lendvai Ildikó viszont vállalkozott arra, hogy angolul elmondja, az ellenzéki pártok kiállnak Soros György mellett. A tüntetésre a szocialistákat külön meg is hívták.

Ott volt például Molnár Gyula pártelnök és Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője, és Kunhalmi Ágnes is, aki a demonstráció előtti gyülekezőn még táncra is perdült.

Másról is szólt

A Mandiner interjújában Lendvai Ildikó arról is beszél, hogy a demonstráció nem csak a CEU melletti kiállásról szól.

A Tanítanék Mozgalom képviselői a pulpituson is megfogalmazták, hogy a demonstráción egyúttal a bevándorlók befogadása mellett is állást foglalnak.

A rendezvényen pedig a Migráns Szolidaritás csoport szórólapjait is osztogatták. A papíron arra szólították fel a CEU mellett tüntetőket, hogy álljanak ki a bevándorlókért. A lap aljára azt is odaírták, hogy buszos utakat szerveznek azoknak, akik a szerb-magyar határhoz is elmennének a bevándorlók jogaiért demonstrálni.

A kormány a magyar érdekeket védi

A Fidesz frakcióvezetője a parlamentben arról beszélt, hogy Soros György szervezetei a migráció népszerűsítésére használták a vasárnapi demonstrációt. Mint fogalmazott: a megmozdulás valódi oka az, hogy a bevándorlók ügyében a magyar kormány törekvései nem kedveznek annak a “migrációs biznisznek”, amelyben Soros György emberei minden oldalon érdekeltek.

„Az a migrációs biznisz, amit láttunk, hogyan valósul meg a bangladesi fiatalemberek esetében: a Soros György által finanszírozott szervezet fordul a bírósághoz, a Soros György által finanszírozott szervezet a szakértője a tárgyalásnak, a Soros György által finanszírozott szervezet tiszteletbeli elnöke a bíró, ráadásul, hogy ne legyen félreérthető, még a Soros György-féle egyetemen is van állása” – ezt mondta Kósa Lajos.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában úgy fogalmazott: Soros Györgyöt a magyar baloldal is támogatja. Ezt pedig a demonstráción kívül az is mutatja, hogy képviselőik az Európai Parlamentben azt az uniós állásfoglalást is megszavazták, amely újra napirendre tűzné a kötelező betelepítést.

„Idehaza azt állítják, hogy nincs is kvóta, a bevándorlás pedig álprobléma, Brüsszelben pedig lapulva megszavazzák a bevándorlást és a betelepítést könnyítő és az eddigi magyar intézkedéseket gyengítő állásfoglalásokat, egyébként teljes összhangban azzal, amit az itthoni külföldről pénzelt jogvédő szervezetek, aktivisták javasolnak” – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hozzátette: a kormány továbbra is azon lesz, hogy megvédje a magyar érdekeket.