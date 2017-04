A kaliforniai San Bernardino gyászol és emlékezik

2017. április 10. 23:46

Az általános iskolai lövöldözés után a kaliforniai San Bernardino városka gyászolt és megemlékezett hétfőn az ott több mint egy évvel ezelőtt történt terrortámadásról is.

A vizsgálat ugyan még tart, de a rendőrfőkapitány, Jarro Burguan véleménye szerint új fejlemény már nem várható a hétfői tragédiában. Maga a lövöldöző is halott.



A dél-kaliforniai város egyik általános iskolájában egy osztályteremben szünetben történt a lövöldözés. Az első hírek ellentmondásosak voltak, végül kiderült, hogy az egyik diák lőtt többször, majd öngyilkos lett. Négy embert ért lövés, két felnőtt - köztük egy tanár - a helyszínen belehalt sérüléseibe, két tanulót pedig helikopterrel kellett kórházba szállítani. Az iskolát és elővigyázatosságból a környéken lévő többi oktatási intézményt is lezárták.



Maria Garcia, a San Bernardinó-i tanfelügyelőség szóvivője az NBC televízió helyi tudósítójának azt mondta: az agyonlőtt tanár ismerte a lövöldöző diákot. A CBS televízió Burguan rendőrfőkapitányt idézve közölte, hogy a rendőrség megindította a nyomozást, s minden jel arra utal - a főkapitány szerint -, hogy a diák előre eltervezte több ember megölését és az öngyilkosságot is. A nyomozás a feltételezhető indokokat igyekszik feltárni.



A kora délutáni órákban a rendőrség bejelentette: a veszély elmúlt. Feloldották az iskolák zárlatát is.



A 216 ezer lelket számláló város - a helyszíni tudósítások szerit - miközben gyászba borult, megemlékezett a 2015. december elején történt terrortámadásról is, amelyben 14 embert meggyilkoltak és 22-t megsebesítettek. Akkor egy vállalati mulatságon egy pakisztáni gyökerű, de már Chicagóban született amerikai állampolgár és pakisztáni felesége gyilkolt, s bár az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nem vállalta a merényletet, az elkövetők az önmagát "kalifátusnak" nevező terrorszervezet "harcosainak" mondták magukat. A gyilkos házaspárt a rendőrök tűzharcban lelőtték.

MTI