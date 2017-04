Tüntetés a Sándor-palotánál

2017. április 11. 00:26

Hétfő este spontán tüntetés kezdődött a Sándor-palotánál - közölte az M1.

A tüntetők az ellen tiltakoznak, hogy Áder János köztársasági elnök aláírta a felsőoktatásról szóló törvény módosítását.

Az előre be nem jelentett demonstrációt az egyik közösségi oldalon hirdették meg.

A rendőrség is kivonult biztosítani a helyszínt, közleményükben higgadtságot kértek a résztvevőktől.

Gulyás Mártont elvitték a rendőrök

Sokan igyekeznek énekelni az európai himnuszt. A tüntetők közben ismét hátrébb húzódtak a rendőrsorfaltól. Aztán azt skandálják, hogy "Ki nem ugrál, gázszerelő", és ugrálnak hozzá, hogy magukról a gyanút eltereljék. Majd ismét felvételről szól a zene, most a francia himnusz magyar szöveggel.

Este 11 után három fiatal feltehetően festékkel teli flakonokkal dobálta meg a Sándor Palotát, az egyik el is találta az erkélyt. A tüntetők munkatársunknak azt mondták, ezek után Gulyás Mártont, az ismert aktivistát kiemelték a rendőrök a tömegből. Egy fiatalt a lendülete továbbvitte, őket a rendőrök elkapták, két társa időben visszalépett. A "támadás" messzebb volt a tömeg magjától, nem volt olyan nagy itt a rendőri felhozatal. A rendőrök mellett a tüntetők is azonnal átvonultak a helyszínre. Az egy elkapott Gulyás Mártont a rendőrök berángatták az elnki palotába, majd el is vitték az épületből, talán hogy a tömeg nehogy megkísérelje kiszabadítani.

Tudósítónknak egyébként azt mondták, hogy csak Gulyás dobott festékes flakont és performansznak szánták a dolgot.

Erősítés érkezik a rendőrökhöz

A közelben több rendőrjármű várakozik, a tömeget folyamatosan videózzák. Kicsivel később a kameráikat közelebb vitték a hangadókhoz, de továbbra is csak figyelnek. Aztán fél 11-kor egy konvojnyi rendőrautó érkezik, és elhajt a Mátyás-kút felé. Mivel nő a tömeg száma, erősítés érkezett. A Sándor-palota előtt TEK-eseket is látni.

A Sándor Palotánál Áder János hétfői döntése ellen tüntető tömeg megcélozta a Belvárost.

Nagyjából 1500 fős tömeg demonstrált hétfőn este a köztársasági elnök hivatala előtt, miután Áder János aláírta és kihirdette a CEU-ellenes törvénymódosítást.

A Lánchíd az első célpont

A tüntetők fél 12 után elhagyták a Várat, a Belváros, pontosabban az Oktogon felé vették az irányt. Lehetnek akár ezren is. Skandálnak. Az elől haladók némileg bizonytalanul keresik a Lánchidat. Hangszóróból a Hétköznapi csalódásoktól a Viktor szól.

Az addig a Várban gyülekező készenlétis rendőrök csoportja a Clark Ádám térre vonult.

A Clark Ádám térre a Sikló melletti lépcsőn hamarabb leérő százak a Hunyadi úton csatlakozó százakat köszöntötték feltartott világító mobilokkal. Lassan a tömeg elhagyja Budát. Az utolsók lefeküdtek a rendőrautók elé a Clarkon, így azok nem tudtak felhajtani a hídra, ezért az Erzsébet híd felé kerülnek, majd rendőri és tüntetői unszolásra mégis felkeltek a földről.

A tüntetők egymásba karolva indultak át a Lánchídon, közben azt skandálták: Európa, Európa!

