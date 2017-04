Kósa: a CEU csak mellékhadszíntér

2017. április 11. 10:19

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a CEU ügye mellékhadszíntér a kormány és Soros György üzletember vitájában.

A végső vita mégiscsak a migrációs kérdés, mert látszik, hogy ebben feszül egymásnak a magyar kormány és a Soros György által irányított „birodalom”, ilyen értelemben a CEU mellékvágány vagy mellékhadszíntér – fogalmazott Kósa Lajos kedden a TV2 Mokka című reggeli műsorában.

A CEU-t „nem akarjuk bezárni, nem is tudjuk, egy amerikai szervezetre a magyar államnak nincsen joghatósága” – hangsúlyozta. Az egyetemről, „ha szándék van, lehet megegyezni”, csupán annyit kell tudomásul venni, hogy eddig ez a konstrukció minden szabályozáson kívül működött„, de Magyarországon a szabályokat Soros Györgynek is be kell tartania.

MTI