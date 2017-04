Labdarúgó NB I - A Honvéd és a Vasas is kikapott

2017. április 11. 20:11

A listavezető Budapest Honvéd és a harmadik Vasas is kikapott kedden a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában.

Kikapott az éllovas Honvéd a Diósgyőrtől

Az utolsó előtti Diósgyőr pályaválasztóként fontos három pontot szerzett az éllovas Honvéddal szemben kedden a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában, Mezőkövesden.

A fővárosi csapat az előző két bajnoki találkozón legyőzte a DVTK-t, augusztusban idegenben 3-0-ra, novemberben otthon pedig 2-0-ra nyert.



OTP Bank Liga, 26. forduló:

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-0 (1-0)



Mezőkövesd, 2625 néző, v.: Bognár

gólszerző: Karan (24.), Vela (61.)

sárga lap: Karan (54.), Busai (91.), illetve Vasiljevic (82.), Baráth (89.)



DVTK: Antal - Eperjesi, Lipták, Karan, Tamás - Vela, Mevoungou, Nono - Fülöp (Ugrai, a szünetben), Novothny (Tucsa, 92.), Makrai (Busai, 66.)



Budapest Honvéd: Gróf - Bobál, Kamber, Baráth - Ikenne-King, Gazdag (Koszta, 65.), Hidi (Vasiljevic, 65.), Holender (Tömösvári, 78.) - Zsótér - Eppel, Lanzafame



Élénk iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat nagy lendülettel vetette bele magát a küzdelembe. Inkább a DVTK igyekezett labdát tartani és akciókat vezetni, míg a Honvéd a biztos védekezésre és az ellentámadásokra épített. Előbb a vendégek, majd a hazaiak előtt adódott gólszerzési lehetőség, de Lanzafame és Novothny sem tudta pontosan befejezni az akciót. A félidő derekán Makrai kiugrásánál tisztázott az utolsó pillanatban Bobál, az ezt követő szögletnél azonban Karan a Honvéd kapujába fejelt. A hátrányba került vendégek aktívabbá váltak, többet kezdeményeztek, sok időt töltöttek a DVTK kapuja előtt, de nagy gólhelyzetet nem tudtak kialakítani.



A szünet után visszaállt, de határozottan védekezett a Diósgyőr, bő negyedóra elteltével mégis növelte az előnyét Vela jóvoltából. A Honvéd ezután sem tudott olyan fölényt kialakítani, hogy legyen esélye az egyenlítésre. A hazaiaknál mindenki nagy lelkesedéssel futballozott, nem engedték kibontakozni a fővárosiakat, így megérdemelten szereztek három pontot, melynek komoly szerepe lehet a bennmaradásért zajló küzdelemben.

Ismét legyőzte a Vasast az Újpest

A Vasas 3-2-re kikapott az Újpesttől a Bozsik Stadionban a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának keddi játéknapján.

A két csapat egy hete a Magyar Kupa negyeddöntőjében is megmérkőzött egymással, s akkor is a lila-fehérek nyertek, igaz, vereségük ellenére az angyalföldiek jutottak az elődöntőbe.



A Vasasnak - mely szombaton legyőzte a Videotont - elmúlt öt bajnoki meccsén ez volt a negyedik veresége, az Újpest pedig négy nyeretlen bajnoki után ünnepelhetett ismét.



OTP Bank Liga, 26. forduló:

Vasas FC - Újpest FC 2-3 (0-2)



Bozsik Stadion, 1100 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Gaál (54.), Király B. (87.) illetve Heris (4.), Balogh B. (45+1.), Mohl (60.)

sárga lap: Debreceni (32.), Ferenczi (91.) illetve Kecskés (39.)



Vasas: Nagy G. - Szivacski (Király B. 78.), Burmeister, Kleisz, Debreceni, Murka - Vida, Berecz, Ádám (Kulcsár 54.) - Gaál, Saglik (Ferenczi 69.)



Újpest FC: Banai - Balázs B., Kecskés, Kálnoki Kis (Pávkovics 24.), Mohl - Windecker, Cseke - Balogh B., Diarra (Sankovic 93.), Andric (Bardhi 64.) - Heris



A találkozón hamar vezetést szerzett az Újpest, amely a meglepetésre támadóként szerepelő Jonathan Heris góljával került előnybe a negyedik percben. A sérülés és eltiltás miatt tartalékosan felálló Vasas először a 22. percben veszélyeztetett, ám Berecz Zsombor tizenhat méterről nem találta el a kaput. A hajrában két ziccere is volt a "hazaiaknak", ám Banai Dávid bravúrjai után a lila-fehérek szereztek újabb gólt Balogh Balázs 25 méteres, tökéletesen helyezett szabadrúgásából.



A második félidő elején felpörögtek az események: előbb Gaál Bálint közeli lövésével szépített a Vasas, majd Mohl Dávid szöglet után szerzett fejesgóljával ismét visszaállt a kétgólos különbség. Pár perccel később az angyalföldiek sarokrúgását követően Nemanja Andric a gólvonalon állva mentett. A hajrában a csereként beállt Király Botond visszahozta a piros-kékek reményeit, ám hiába adódtak még az utolsó percekben is helyzetei a Vasasnak, ezeket sem tudta gólra váltani, így vereséget szenvedett.

szerdán játsszák:

MTK Budapest-Swietelsky Haladás 18.00, v.: Solymosi

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 18.00, v.: Vad II

Gyirmót FC-Videoton FC 18.00, v.: Szőts

Paksi FC-Ferencváros 18.00, v.: Kassai

A tabella:

1. Budapest Honvéd 26 14 5 7 39-25 47 pont

2. Videoton FC 25 13 6 6 50-22 45

3. Vasas 26 12 5 9 41-30 41

4. Ferencváros 25 10 9 6 40-31 39

5. Swietelsky Haladás 25 10 5 10 32-34 35

6. Paksi FC 25 8 11 6 29-27 35

7. Újpest FC 26 8 11 7 39-39 35

8. Mezőkövesd Zsóry FC 25 8 7 10 27-36 31

9. Debreceni VSC 25 8 6 11 29-33 30

10. MTK Budapest 25 7 8 10 20-28 29

11. Diósgyőri VTK 26 8 4 14 32-49 28

12. Gyirmót FC 25 4 7 14 13-37 19



mti