Robbanás volt a dortmundi BL-meccs előtt

A német klub a twitterén is megerősítette a robbanásokat. Kicsivel fél kilenc előtt a német rendőrség is közleményt adott ki, ebben azt írják, hogy még nem tudják, pontosan mi okozta történteket, de közölték, hogy három robbanás volt – olvasható az Index tudósításában. A helyi rendőrség és a tűzoltók nagy erőkkel vonult ki helyszínre. A hazai csapat játékosai biztonságban vannak, de nem érkeztek még meg a meccs helyszínére. A stadionban lévőktől azt kérték, mindenki maradjon nyugodt, mert teljes biztonságban vannak. A dortmundi rendőrség is azt írta közösségi oldalán, hogy semmi ok a további aggodalomra.

A Bild információi alapján a rendőrség azt közölte, vizsgálják, hogy előre tervezettek voltak e a robbantások.

A BVB Dortmund facebook oldala megköszönte a Monaco szurkolóinak, hogy Dortmund, Dortmund skandálással álltak ki mellettük. Egyértelmű, hogy a klub ellen irányult a támadás – nyilatkozta a Bildnek Andreas Möller, Borussia Dortmund legendája, aki jelenleg a magyar válogatott edzője.

Észak-Rajna-Vesztfália tartomány rendőrségének szóvivője közölte, hogy három robbanás nem sokkal azután történt, hogy az autóbusz elindult a stadionba a csapat szálláshelyéről, egy szállodából. Hozzátette, hogy drónnal vizsgálják át a környéket esetleges további robbanószerkezetek felkutatására. Gunnar Wortmann, a rendőrség szóvivője elmondta, hogy teljes készültséget rendeltek el, ami vélhetően egész éjszaka tartani fog majd. Eddig nincs arra bizonyíték, hogy terrortámadás történt volna, de azt az eshetőséget sem zárják ki teljesen, hogy egy rivális csapat fanatikusai lehetnének a háttérben.

A Dortmund svájci kapusa, Roman Bürki a Twitteren arról írt, hogy amint meghallották a robbanást, mindenki a földre vetette magát a buszon.