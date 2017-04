BL - Torinóban is megleckéztették a Barcát

2017. április 11. 23:16

A Bajnokok Ligája negyeddöntőinek első fordulójában a Juventus hazai pályán 3-0-ás győzelmet aratott a Barcelona felett.

A Barcelona kezdte a találkozót, mégis a Juventus jutott el húsz másodperc alatt lövésig, Mandzukic lőtt a kapu fölé. Nem kellett sokat várni az újabb hazai helyzetre, a harmadik percben Higuaín középre tartó fejesét kellett Ter Stegen kapusnak hárítania. A Zebrák folyamatos nyomás alatt tartották a katalánokat, aminek a hetedik minutumban meg is lett az eredménye, Cuadrado passzából Dybala fordult kapura és tekerte a labdát a hosszú alsóba.



A Juventus erőszakos letámadása láthatóan zavarta a vendég együttest, amelynek sokpasszos játékát higgadtan nézte a torinói védelem. A 21. percig kellett várni az első komoly Barca helyzetre, Messi pazar labdát adott Iniestának, akinek lövését Buffon hatalmas bravúrral hárította. Az újabb hidegzuhany a 22. percben érkezett Messiékre, Mandzukic visszagurított labdáját ismét Dybala helyezte el Ter Stegen kapujának jobb alsó sarkába. Meddő katalán fölény mellett ismét a Zabrák jutottak el komolyabb helyzetig, Higuaín egy felpörgetett labdát küldött a Barca kapuja felé, de Ter Stegen védeni tudta az életerős löketet.

A katalánok kétgólos hátrányban voltak kénytelenek az öltözőbe menni az első játékrészt követően és az a tény, hogy a Juventus 2013 áprilisa óta veretlen európai kupamérkőzéseken saját stadionjukban, nem sok jóval kecsegtetett Neymarék számára. A második félidő legelején cseréltek a katalánok, Mathieu helyére André Gomes érkezett. A 47. percben egy Barca támadás következtében Messi elé került a labda, de tizenhat méterről a kapu mellé gurított az argentin zseni. Kicsivel később Higuaín kapott remek labdát, de meggyűlt a baja az átvétellel és Ter Stegen kezébe bombázott.



A Barcelona védelme az egész mérkőzésen bizonytalannak tűnt, ahogyan a Juventus harmadik találatánál is, amikor egy szögletet követően Chiellini felugrás nélkül bólintott a gránátvörös-kékek kapujába. A 68. minutumban Messi remek labdával ugratta ki Suárezt, akinek a hosszú alsóba tartó lövését Buffon szögletre tudta piszkálni, megmentve így csapatát az idegenben kapott góltól.



A Juventus kettőt is cserélt tíz percen belül, először Cuadrado helyére érkezett Mario Lemina, majd Dybala hagyta el a pályát és Tomás Rincón futott a gyepre. Az utolsó negyedórában égbekiáltó helyzetet nem alakított ki egyik csapat sem. A mérkőzés végén Allegri vezetőedző harmadik cserelehetőségét is kihasználta, Pjanicot hozta le és Barzaglit küldte fel. A rekordbevételt hozó összecsapás a Juventus 3-0-ás győzelmével zárult.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Juventus – Barcelona 3-0 (2-0)

Gólszerző: Dybala 7., 22., Chiellini 55.

m4sport.hu