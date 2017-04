Nem alapít politikai pártot a szlovák államfő

2017. április 12. 14:06

Andrej Kiska szlovák államfő szerdán bejelentette: nem alapít politikai pártot, és nem fog indulni a parlamenti választásokon sem.

Az elnök a közösségi médiában, egy videoüzenetben tette közzé bejelentését, arról elsőként a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség számolt be.



A szlovák közéletben hosszabb ideje fejtegetések tárgyát képezte, hogy a már harmadik éve hivatalban lévő Andrej Kiska ötéves mandátumának lejárta után egy új politikai pártban folytatná politikai karrierjét, amelyet 2014-ben politikai újoncként indított. Ezt cáfolta mostani bejelentésével a szlovák elnök. Azt viszont nem zárta ki, hogy a következő államfőválasztáson újra indul.



Arról, hogy a független jelöltként államfővé választott, de Robert Fico jelenlegi és előző kormányát is élesen és folytatólagosan bíráló Andrej Kiskának politikai pártja lehet, nyíltan először a kormányfő beszélt, tavaly ősszel. Kiska tanácsadói környezete egy politikai párt létrehozását tervezi az államfő számára - jelentette ki akkor, és azóta többször is Robert Fico, utalva arra, hogy az elnök - tanácsadói hatására - konfliktusokat szít a kormánnyal, és így épít jövőbeli politikai hátteret magának.



Andrej Kiska a mostani bejelentését egy nappal az utánra időzítette, hogy kedden a szlovák médiában közölte: felesége augusztusra gyermeket vár.



Alig két hete került napvilágra, hogy Andrej Kiska az elmúlt valamivel több mint két évben több mint háromszáz privát - az államfői tisztség betöltéséhez nem kapcsolódó - repülőúton járt kormányrepülőgéppel, s a magánutak közel nyolcszázezer euróba (mintegy 240 millió forintba) kerültek a szlovákiai adófizetőknek. Bár később az államfő közölte, hogy a továbbiakban nem használja magánutakra a kormánygépet, a sajtóban csak visszafogottan tárgyalt információk árnyékot vetettek a korrupciót gyakran ostorozó Kiskára, akinek irodája minden hónapban közleményben teszi közzé, hogy az államfő mely rászoruló családok között osztotta szét elnöki tiszteletdíját.

MTI