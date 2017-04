Botka: két lehetőség van, a tudás világa és a lopás világa

2017. április 12. 14:13

Botka László: újra el kell nyerni az emberek bizalmát

A baloldali demokratikus pártok összefogása szükséges, de önmagában nem elég a kormányváltáshoz, "győzni akkor fogunk, ha újra elnyerjük azon több százezer állampolgárnak a bizalmát, akikét 2010 előtt elvesztettük" - mondta az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerdán Kaposváron, szimpatizánsok előtt.

Botka László országjáró körútja keretében a 48-as ifjúság útján tartott utcafórumon hangoztatta: a bizalomhoz az általuk meghirdetett hiteles, új, valódi, markáns szociáldemokrata program vezet, ennek támogatására kérte mintegy száztagú hallgatóságát.



"Jövő ilyenkor le kell tudnunk győzni és le is fogjuk győzni a Fideszt" - közölte a politikus, akinek beszédét többször bekiabálók zavarták meg. Rájuk utalva megjegyezte: országjárását a múlt héten is "tüntetők követték", a provokációk bizonyítják, hogy az általa meghirdetett program jó, a Fidesz pedig fél.



Szavai szerint az elmúlt napok magyarországi eseményei bebizonyították, hogy "betelt a pohár", hiszen az utcán tízezrek tüntetnek, és már nemcsak Budapesten, hanem vidéki városokban is szerveznek demonstrációkat.



"Mindannyian értjük és tudjuk, hogy Orbán átlépte a Rubicont, mindannyian tudjuk, a CEU-törvény nem pusztán egy intézmény bezárásáról szól, hanem hadüzenet a magyar demokráciának, a szabadságnak, a tanszabadságnak, az egyetemi autonómiának" - fogalmazott.



Hozzátette: "nekirontottak a civileknek is", ez is arra utal, hogy a kormány, a Fidesz fél a választóktól, a szabadságtól, az autonómiától. "A Fidesz nem erős, csak erőszakos, de az ereje addig tart, amíg mi félünk tőle, ezért kell határozottan, egyértelműen kimondanunk: le kell őket váltanunk" - közölte.



Botka László azt mondta, az elmúlt napok történései jól mutatják, hogy Magyarországon két lehetőség van: "a tudás világa és a lopás világa, a szabadság, a demokrácia, az Európai Unió, valamint az orbáni-putyini világ, ezek között tud Magyarország dönteni 2018 áprilisában, és "teljesen egyértelmű, hogy mi a szabadság, a demokrácia, az EU és a becsület pártján vagyunk, és a magyarok többsége is így van ezzel".



A szocialista miniszterelnök-jelölt hangsúlyozta, hogy megújult, hiteles baloldali programra azért is szükség van, mert Magyarország legnagyobb baja, hogy a magyar emberek, a magyar családok kiszolgáltatottak, hiszen napról napra élnek.



A legutóbbi társadalmi felmérés világossá teszi, hogy ma a magyar családok felének lényegében semmilyen vagyona nincs, legfeljebb a lakás, amiben laknak, a másik 45 százalékának talán egy-két hónapra elegendő megtakarítása van, 5 százalék az, amely európai szinten a valódi középosztályhoz tartozik - mondta.



A politikus értékelése szerint az ország kettészakadt a romló életszínvonalon élő, kiszolgáltatott többségre és a Fidesz-kormányzás nyerteseire, a szűk kisebbségre.



Botka László azt közölte, hogy a Fidesz a terheket a többségre helyezte az igazságtalan egykulcsos adó-, családtámogatási, nyugdíjpolitikai, otthonteremtési rendszerével és minden politikai döntésével, egyúttal minden kedvezményt a gazdagoknak adott. "Ezen kell változtatnunk, ezért mondjuk ma azt, hogy tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok" - szögezte le.



Kiemelte, hogy programjukban szerepel az átlagos vagy átlag alatti jövedelműek terheinek csökkentése. Ugyanakkor luxusadót fizetnének a havi egymillió forintnál többet keresők és azok, akik százmillió forintnál nagyobb vagyont halmoztak fel. Emellett visszaállítanák a tanszabadságot, a pedagógusok, az iskolák szabadságát.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke azt mondta: megvan a kritikus tömeg a kormány leváltásához, az MSZP politikusainak tapasztalatai szerint tízből hat-hét ember változást szeretne, "elege van abból, ami felé ez az ország ma megy".



Lehet azt mondani, hogy Magyarország erősödik, lehet nap mint nap a szemünkbe hazudni, de mindenki érzi, ez nem erősödés, ez erőlködés arra, hogy elhitessék, az ország jó felé megy - közölte.



Hozzáfűzte: eközben nincs kormányzás, "azt látjuk, a kórházakból 700 milliárd forintot vonnak ki, a miniszterelnök hobbiját finanszírozzuk, és néhányan a családhoz való viszony alapján gyarapodnak, miközben az emberek egy része nem képes befizetni a rezsit, a gyerekek éhesen mennek iskolába".



Pintér Attila, az MSZP kaposvári elnöke arról szólt, hogy a város tudja, milyen igazságot tenni. Az itt élők egy része tavaly nyáron egy helyi népszavazási kezdeményezés mögé állva elérte, hogy a város vezetői meggondolják magukat és elálljanak egy "mindannyiunk egészségére és a környezetre kockázatot jelentő" gumihulladék-hasznosító projekt támogatásától.



Harangozó Gábor, az MSZP Somogy megyei elnöke azt mondta, hogy Kaposvár megmutatta: mindent el lehet érni, ha az emberek összefognak egy jó cél érdekében.

MTI