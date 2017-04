A székely himnusszal ünnepeltek a fiatal román hokisok

2017. április 12. 14:37

A székely himnusz eléneklésével ünnepelték Dél-Koreában a negyedik vonalnak megfelelő divízió 2/A világbajnokság megnyerését - így a harmadosztályba (1/B) való feljutást - az U18-as román jégkorong-válogatott tagjai.

A román címeres mezt viselő jégkorongozók himnuszéneklését egyikük tette közzé szerda hajnalban az egyik közösségi portálon, amire a román sportsajtó is felfigyelt. A gsp.ro oldal a jégkorongozók által készített felvételt is bemutatta. A felvételen az látható, amint a fiatal hokisok kört alkotva kézről kézre adták a székely himnusz éneklését rögzítő mobiltelefont, hogy valamennyien jól láthatóak legyenek.



A gsp.ro arról is beszámolt, hogy a himnuszéneklős ünneplésben a válogatott szakmai stábja és négy román tagja nem vett részt. Ők a közösségi portálon tett bejegyzéseikben értetlenségüknek adtak hangot.



A kétharmad részben székelyföldi játékosokból álló U18-as román jégkorong-válogatott a dél-koreai világbajnokságon Horvátországot 7-1-re verte, majd hosszabbításban 4-3-ra kikapott Litvániától. Ezt követően 4-0-ra győzött Észtország, 4-2-re Nagy-Britannia és 2-1-re Dél-Korea ellen.



http://www.gsp.ro/sporturi/hochei/video-scandal-in-miez-de-noapte-nationala-romaniei-a-cantat-imnul-secuiesc-cum-s-au-bucurat-tricolorii-u18-dupa-castigarea-diviziei-o-507559.html

MTI