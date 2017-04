Dortmundi támadás: egy embert őrizetbe vettek

2017. április 12. 14:52

Iszlamista indíttatású volt a kedd esti dortmundi focicsapat elleni támadás - közölte szerdán délelőtt a német rendőrség annak a levélnek az alapján, amelyet a robbantásos merénylet közelében találtak meg. A dortmundi focisták épp a stadionba indultak, hogy megmérkőzzenek a Monaco csapatával, de a szálloda kijáratánál a jármű mellett három robbanószerkezet lépett működésbe. A detonációban az egyik játékos megsérült, a kezét meg kellett műteni. Egy rendőr is könnyebb sérüléseket szenvedett.

A helyszínen egész éjszaka nyomok után kutattak a hatóságok. Mindenfelé szilánkok, különböző törmelékek hevertek. A robbanástól nem messze, egy sövénynél találták meg azt a levelet, amelynek tartalmáról az első sajtótájékoztatókon keveset árultak el, mert az eredetiségét vizsgálták. Aztán ma délelőtt közölték: a levél alapján megállapítható, hogy a robbantás iszlamista indíttatású volt. Erről számolt be a közmédia németországi tudósítója is.

Őrizetben egy ember

Őrizetbe vettek egy embert Németországban a Borussia Dortmund labdarúgócsapatot szállító busz ellen elkövetett robbantásos merénylettel összefüggésben – jelentette be szerdán a német szövetségi legfőbb ügyészség szóvivője.

A kedd esti támadással kapcsolatban két ember került a hatóságok látókörébe. Mindketten az “iszlamista spektrumhoz” tartoznak. Házkutatást tartottak náluk, az egyiket őrizetbe vették. Egyelőre vizsgálják, hogy kezdeményezzék-e előzetes letartóztatásukat – ismertette Frauke Köhler a legfőbb ügyészség karlsruhei központjában tett sajtónyilatkozatában.

Az eddigi adatok szerint feltételezhetően terrorista hátterű merénylet történt, de az indíték egyelőre ismeretlen. A helyszínen három, azonos szövegezésű írást találtak, amelyek alapján “lehetségesnek tűnik az iszlamista háttér”.

A robbanószerkezetekben fém szegecseket helyeztek el. Egy ilyen tárgy áthatolt az autóbusz szélvédőjén és belefúródott egy ülésbe. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt komoly baj – mondta a szóvivő.

Ez áll a levélben

“A támadás helyszínén talált levél iszlamista háttérre utal. Értesülésünk szerint az áll ebben a szövegben, hogy Németország az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció tagjaként a Tornado harci repülőgépeikkel, amelyek egyébként csak felderítő repüléseket végeznek, részt vesznek muzulmán emberek meggyilkolásában. Ezért azonnali hatállyal az Iszlám Állam célkeresztjében vannak németországi sportolók és egyéb hírességek” – ezt közölte Bálint Marcell, tudósító.

A levélben még az áll, hogy a fenyegetést mindaddig fennáll, míg ki nem vonják a Tornado vadászgépeket. A hatóságok fenntartással kezelik a levelet, szerintük ez a módszer nem vall az Iszlám Állam hadviselésére. Úgy vélik, a levél akár hamis nyom is lehet, hogy téves útra vezessék a nyomozást, de az ügyet mindenesetre a szövetségi legfőbb ügyészség vette át, ami a súlyos, állam elleni bűncselekményekben illetékes.

A dortmundi csapat egyébként kedden épp a stadionba indult, amikor a szálloda kijáratához érve a tettesek három bombát is működésbe hoztak. A busz két helyen is megrongálódott, és az üvegszilánkoktól fejsérülést szenvedett Marc Bartra, a dortmundiak hátvédje. Emellett eltörött az egyik csont a jobb csuklójában, és ezt azonnal meg kellett műteni.

A focistákat szállító busz egy erőd

Hogy nem történt nagyobb baj, az annak köszönhető, hogy a focistákat szállító busz valójában egy erőd.

Ezek a buszok úgynevezett könnyűpáncélzattal vannak ellátva – magyarázta az M1 reggeli műsorában Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. Az, hogy így is léket tudott ütni rajta a detonáció azt bizonyítja, hogy mindhárom bomba hatalmas erejű volt. Ha nem egy ilyen autóbusznál történik a merénylet, a robbantásnak valószínűleg halálos áldozatai is lehettek volna.

A rendőrség keres továbbá egy külföldi rendszámú autót és szemtanúkat is.

Ma tartják meg a meccset

Kedd este a városi stadionban a merénylet hallatán a Monaco szimpatizánsai az ellenfél csapatát kezdték éltetni, így fejezve ki szolidaritásukat. A Dortmund-Monaco Bajnokok Ligája negyeddöntőt a tervek szerint szerda este 18:45-perctől rendezik.

Tízezrek szurkolnak a Dortmundnak a BL-meccseken. Kedden nagyjából 70-80 ezren lehettek. A támadás után a meccset lefújták. De a szurkolóknak – biztonsági okokból – maradniuk kellett a stadionban. Az egyik magyar szurkoló az M1-nek azt mondta: megdöbbentek, de nem estek pánikba.

“Egy szervező mondta, hogy el fog maradni a mérkőzés. Ezt követően elhagytuk a stadiont, és mintha misem történt volna, gyakorlatilag mintha egy döntetlen állással ért volna véget a mérkőzés, úgy hagytuk el a stadiont. Pániknak semmi nyomát nem tapasztaltuk és teljességgel csöndbe voltak a szurkolók, és beszélgetve hagyták el a stadiont, amikor ezt a hírt megtudtuk, hogy bombatámadás történt és az egyik játékos kórházba került. Megijedtünk azért, de a közeg úgy viselkedett, hogy a pánik az igazából rajtunk sem uralkodott el” – mondta el tapasztalatait Keresztes Dávid.

Az emberek csendesek, a focistákat viszont sokkhatás érte

A rendőrség továbbra is a mozaikdarabokat rakja össze, de nagy a készenlét a városban. A terrorizmus szónak most különös súlya van Németországban, hiszen tavaly egymást követték a merényletek, ezért óvják attól az embereket, hogy pánikot keltsenek – mondta Noll Katalin a közmédia tudósítója Dortmundból.

Ami a hangulatot illeti, az emberek az utcákon visszafogottak és csendesek, de a focistákat sokkhatás érte. Ők a busz padlójára feküdtek a robbanások idején. Különös bátorságról tesz tanúbizonyságot, hogy 24 órával a merénylet után pályára lépjenek.

Ezt kérik a szurkolóktól

Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere, Ralf Jaeger szerdán kora délután sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy a rendőrök számát megnövelték és a stadionnál fokozott készültség lesz. Arra kérte a szurkolókat, hogy a meccsre ne vigyenek hátizsákot és a szokásosnál korábban érkezzenek, ezzel is segítve a rendőrök munkáját.

A miniszter a támadással kapcsolatban elmondta, hogy egyelőre sötétben tapogatóznak az elkövetővel és a motivációval kapcsolatban. Az sem tudni, hogy egy vagy több merénylőről vagy tettesről van szó.

Ralf Jaeger szerint csak spekulációk vannak. A megtalált levelet is furcsának nevezte, elképzelhető ugyan, hogy hiteles, de az is, hogy félrevezetés csupán.

Párizs, Hannover és most Dortmund – ez már a harmadik

Másfél év alatt ez már a harmadik olyan merénylet vagy merénylet gyanú, amelynek a célpontja egy nagy nemzetközi futballmérkőzés. Ezeket a meccseket több tízezren követik a helyszínen a stadionokban, világszerte pedig milliós nézettségük van. Tehát egy-egy ilyen eset másodpercek alatt körbejárja a világot. Párizs, Hannover és most Dortmund – az is közös ezekben az esetekben, hogy mindig németek voltak az érintettek: vagy a német válogatott, vagy most az egyik német csapat.

hirado.hu - M1