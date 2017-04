Tüntetés - Meghurcolásról beszéltek a civil szónokok

2017. április 12. 21:23

Lejáratónak tartják a civiltörvény-javaslatot a tüntetés felszólalói

A civiltörvény-javaslat ellen szervezett szerdai budapesti tüntetés felszólalói szerint a civilek lejáratását és meghurcolását célozza a javaslat.

A Civilizáció Facebook-csoport által szervezett rendezvényen, mintegy száz civil szervezet demonstrált a fővárosi Hősök terén.



Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója arról beszélt, hogy a civil szervezetek nagyon fontos társadalmi munkát végeznek, például a karitatív, a kulturális és környezetvédelmi területen az ő munkájuknak köszönhetően "Magyarország jobban teljesít".



Kijelentette, hogy folytatni fogják a munkájukat, "előbb voltunk itt, mint a kormány, és tovább is maradunk".



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar állam is kap külföldi támogatásokat. Amikor a kormány tapsolja el a brüsszeli milliárdokat, az oké? Ha a civil szervezet kap néhány milliót, aminek minden fillérével elszámol, akkor azt pellengérre kell állítani? - vetette fel.



Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezetet a kormány "el akarja takarítani", pedig csak azért a szabadságért dolgoznak, ami mindenkit megillet. Szerinte a kormány fel akarja számolna a szabad sajtót, mert nem tűri, ha valaki másképp gondolkodik. Hangsúlyozta, harcolni kell azért, hogy ne csak az állam véleménye legyen hallható.



"Olyan országban élünk, ahol a kérdőjel gyanús, az ellenvélemény veszélyes" - mondta hozzátéve: nem szabad hagyni, hogy a félelem kultúrája győzzön Magyarországon.



L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány igazgatója arról beszélt, hogy a civil szervezetek az állam "működési hézagaiban" dolgoznak, olyan helyeken, melyek a hatalom szemében nincsenek is, így például a mélyszegénységben élők között.



Azt mondta, azért kényszerülnek külföldi támogatásokra, például a Soros György-féle alapítványtól, illetve svájci és norvég alapból, mert elutasítják a hazai és uniós forrású pályázataikat.



László Luca, a Közép-európai Egyetem hallgatója azt mondta, a kormány idegenügynököket lát a civilekben, pedig valójában ők azok, akik kiállnak a szabad, demokratikus Magyarországért. Szerinte a kormány új törvénytervezete megbélyegzi azokat, akik önzetlenül dolgoznak a magyar emberekért.



"Nem félünk, s nem hallgatunk el, amíg Magyarország nem lesz korrupciómentes, alkotmányos demokrácia" - fogalmazott.



A rendezvényre sokan érkeztek zászlókkal és transzparensekkel; a nemzeti és uniós lobogók mellett norvég, s a civil szervezetek zászlói is feltűntek.



A Hősök terén megjelentek egy több méter betűmagasságú "CIVIL" feliratot állt körbe szív formában. A szív-formát körülálló demonstrálók megtöltötték a Hősök terét, illetve a Dózsa György út és az Andrássy út kereszteződését, valamint az Andrássy út egy részét. A rendezvény végén elhangzott a magyar és az uniós himnusz.

A demonstrációhoz – a szervezők tájékoztatása szerint – több tucat civil szervezet csatlakozottt, köztük az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a Greenpeace Magyarország Egyesület, a Háttér Társaság, a Humán Platform, a Krétakör Alapítvány, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar Szolidaritás Mozgalom, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Nyugdíjasok Országos Képviselete, az Oktatói Hálózat, az Ökotárs Alapítvány, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Roma Parlament, a Szivárvány Misszió Alapítvány – Budapest Pride, a Tanítanék Mozgalom, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország Alapítvány és a Védegylet.

A rendezvény befejeződése után a tüntetők egy része elindult az Oktogonhoz, majd onnan tovább a Nyugati pályaudvarhoz, onnan pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton a Deák térhez, majd tovább az Astoria, a Ferenciek tere, majd a Váci utca érintésével a Parlament felé vonultak. A rendőrség a lezárta a forgalom elől a vonulók útvonalát.



A demonstrálók más része a Hősök teréről a közeli Fidesz-székházhoz vonult, ahol rendőrök állták el útjukat. A tüntetők papírrepülőket dobáltak a rendőrökre, kisebb dulakodás is volt. Később nemzeti konzultációs űrlapokat gyújtottak fel. A rendőrség békés és törvénytisztelő magatartásra szólította fel az összegyűlteket. A demonstrálók egy idő után elvonultak és a Nyugati pályaudvarnál csatlakoztak a többiekhez.



A demonstrálók késő este az Országház elé vonultak, ahol kormányellenes jelszavakat skandáltak, majd visszatértek az Oktogonhoz. Itt "letáboroztak", és nem sokkal éjfél előtt is az utcán voltak, a forgalmat akadályozva demonstráltak - jelentette a helyszínről az MTI tudósítója.



Miskolcon mintegy kétszázan demonstráltak a Közép-európai Egyetem mellett. Kirs Eszter, a Miskolci Egyetem oktatója azt mondta, hogy az ország nem szeretné, hogy az "értékes intézményt" és a vele járó szakmai lehetőségeket elveszítse.



Szegeden egyetemi autonómiát, tanszabadságot, a felsőoktatási törvény módosításának visszavonását követelték a felszólalók a több civil szervezet által meghirdetett szerdai demonstráción. A tiltakozók az Ady téren gyűlt össze, majd átvonult a Fidesz helyi irodájához, amely bejáratánál kitűzték az uniós lobogót, az üvegekre pedig tiltakozó matricákat ragasztottak.









MTI